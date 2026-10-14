V Rokycanech dohodli koalici vítězní Rokycanští patrioti, ANO a dvě uskupení

V Rokycanech se na koalici dohodly vítězná strana Rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady, ANO a dvě místní uskupení Naše Rokycany a Pro Rokycany - zdraví a sport. Dohromady mají v zastupitelstvu čtrnáctitisícových Rokycan, třetího největšího města Plzeňského kraje, 15 z 21 mandátů. ČTK to dnes řekl Rada, který má setrvat na pozici starosty.
Dosud radnici vedla koalice Rokycanských patriotů, ANO a uskupení Pro naše Rokycany, měla 13 zastupitelů. Současná koalice je tedy obměnou dosavadní, jen k ní přibyla strana Naše Rokycany.
"Dohodli jsme se podáním ruky. Beru to jako stvrzení dohody. Budeme mít nadále jednoho místostarostu, jako dosud z ANO Jiřího Sýkoru. Na dalším personálním obsazení rady se domlouváme a připravujeme koaliční smlouvu," řekl Rada. Předpokládá, že ustavující zastupitelstvo by se mělo konat v prvním listopadovém týdnu.
V opozici zůstanou Nezávislí a Společně změníme Rokycany (ODS a TOP 09), v nichž kandidovali na prvních místech někdejší starosta a někdejší místostarosta z let 2014 až 2022.
Rokycanští patrioti získali ve volbách 32,66 procenta hlasů a osm mandátů. Oproti minulým volbám, které rovněž vyhráli, si polepšili o dvě křesla. Druhé ANO má čtyři mandáty, třetí Nezávislí tři, stejně jako čtvrtí Společně změníme Rokycany, dva zastupitele mají Naše Rokycany s Piráty a šesté skončilo uskupení Pro Rokycany s jedním mandátem. Dvě strany se do zastupitelstva nedostaly.
Mezi hlavní priority příštího období řadí Rada další opravy ulic a školy na Jižním předměstí, investice do čistírny odpadních vod a zahájení výstavby nové tělocvičny. Je třeba také hledat investora pro nový zimní stadion, který dosluhuje, a v delším horizontu řešit také chybějící tenisovou halu. Pozornost bude podle Rady vyžadovat rovněž koupaliště, které označuje za jednu z nejcennějších částí městského majetku.
Rokycany měly pro letošní rok schválený rozpočet s příjmy 505,44 milionu korun a s výdaji 802,7 milionu korun. Schodek 297 milionů korun stejně jako v minulých letech pokrývají vlastními zdroji.