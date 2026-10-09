V Rozvadově vybírají ze čtyř kandidátních listin, jednu tvoří zaměstnanci kasina

V příhraniční obci Rozvadov na Tachovsku si zhruba 500 místních voličů může vybírat v komunálních volbách nové zastupitele ze čtyř kandidátek. Jednu z nich sestavilo uskupení Domov a podle vedení obce i místních je tato kandidátní listina složená výhradně ze zaměstnanců místního King's Casina, jedné z největších pokerových arén v Evropě, která funguje 24 let. Volební komisařky ČTK řekly, že právě kvůli tomu očekávají větší volební účast, může být přes 70 procent. Před čtyřmi lety činila 61 procent.
Vedení obce uvádí, že spolupráce s kasinem funguje dlouhodobě dobře a nikdy nebyly problémy. "A právě proto nechápeme, proč sestavili kandidátku ze zaměstnanců a kandidáti se přihlásili k trvalému pobytu na kasinu, a to tři měsíce před volbami. Nevíme, co za tím stojí. Ani od nového majitele, který už je tam dva roky, nebyly nikdy negativní ohlasy," řekl ČTK místostarosta Lumír Vilímec.
Podle něj se obec s 800 obyvateli díky příjmům z kasina podařilo zvelebit, její roční rozpočet je přes 100 milionů Kč. Přerozdělením přes ministerstvo financí letos dostane od kasina asi 70 milionů korun, příští rok to bude zhruba 50 milionů Kč.
Místostarosta řekl, že na úřadu byla policie kvůli lidem, kteří se nově přihlašovali k trvalému bydlení, i kvůli kandidátce ze zaměstnanců kasina. "Na všechno jsme jim odpověděli. A co chtěli, to jsme jim dali," uvedl Vilímec. Jedna z pracovnic úřadu uvedla, že si několik lidí těsně před uzavřením volební kandidátky nahlašovalo trvalý pobyt na adrese kasina.
"Volit je určitě nebudu. Dám hlas lidem, kteří dnes obec vedou," řekla ČTK prodavačka potravin na návsi. "Problémy s kasinem nejsou, ani při velkých turnajích. Jsou tam většinou zavření a ven moc nevycházejí. Kasino přináší peníze obci, která se hodně zvelebila, nic nám tu nechybí," dodala.
"Když je tady veliký turnaj, tak to tady stojí za to. Ale mně to nevadí," uvedla jedna z kupujících. Pracovnice volební komise řekla, že na velké pokerové turnaje jezdí až 5000 lidí, bude nutné rozšířit čistírnu odpadních vod. S nepořádkem podle ní problémy nejsou.
Záměr vybudovat velký logistický park, který měl předchozí majitel na pozemcích v majetku kasina, teď podle místních není aktuální. "Rozšíření areálu neplánujeme," řekla ČTK jedna z manažerek kasina. Dodala, že kasino s hotelem se 400 pokoji je v oblasti největším zaměstnavatelem. Zaměstnanci na kandidátce podle ní bydlí v obci, která s kasinem spolupracuje. Dodala, že bývalý majitel Leon Tsoukernik prodal kasino před dvěma lety. Jeho přítelkyně Sandra teď kandiduje do Senátu za ANO v obvodu Cheb.
Podle členky volební komise je v Rozvadově téměř nulová nezaměstnanost. Do 50 místních pracuje v kasinu, hodně lidí jezdí prací do Německa.