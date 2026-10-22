V Sušici se na vládě dohodly strany dosavadní koalice, vítěz voleb je v opozici

V jedenáctitisícové Sušici na Klatovsku se na pokračování dosavadní koalice dohodly ODS, Sušická veřejnost a ANO. Dohromady mají 12 hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Vítěz voleb, uskupení Hnutí Generace, bude v opozici. O koalici informovala sušická ODS na facebooku. Pavel Hais z vítězného uskupení ČTK řekl, že vedli jednání o možných partnerech, pro utvoření většinové koalice byly klíčové hlasy ANO.
Podrobnosti o plánech koalice chce sušická ODS sdělit v dalších dnech. "Hlavním cílem je plnění volebního programu a pokračování v rozdělaných projektech z předchozího období," uvedla. Nesdělila zatím ani podrobnosti o rozdělení funkcí. Starosta Petr Mottl (ODS) je v čele sušické radnice 20 let, tedy pět volebních období. Jeho dosavadními místostarosty byli František Jelínek (ANO) a Karel Požárek (Sušická veřejnost). Oba byli i nyní lídry svých uskupení, stejně jako Mottl byl na prvním místě kandidátky občanských demokratů.
Volby v Sušici se ziskem 33,33 procent hlasů a sedmi mandáty vyhrálo Hnutí Generace. V jeho čele stojí dva bývalí Piráti a někdejší jednatelé městské nemocnice Václav Rada a Pavel Hais. ODS má pět mandátů, Sušická veřejnost čtyři a ANO tři. Po jednom mandátu mají KDU-ČSL a Změna pro Sušici (SPD, SOCDEM, nezávislí).
"Rozhodujícím partnerem pro koalici bylo ANO, záleželo na něm, ke komu se přikloní," řekl Hais. Možnosti většinové koalice byly podle něj dvě. Jednou bylo dosavadní spojení ODS, ANO a Sušické veřejnosti, druhou možnou koalicí bylo spojení Hnutí Generace, KDU-ČSL, Změny pro Sušici a ANO. I tato varianta by měla 12 zastupitelů. Generace se podle něj s ANO shodla na všech zásadních programových bodech. "Ale oni se rozhodli pro pokračování stávající koalice, než jít do nových partnerství," řekl Hais. Naopak s ODS o partnerství nejednal. "S nimi se nepotkáváme na žádných bodech, nemáme programový průnik," konstatoval. Dodal, že lídra Sušické veřejnosti oslovil textovou zprávou a nabídl mu jednání, nedostal ale pozitivní ohlas.
Nové Hnutí Generace se rozchází se současným vedením města zejména v klíčových bodech, kterými je situace městské nemocnice a také lhůta pro potenciální odpovědnost města za likvidaci ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Solo. "Náš progresivní pohled na narovnání starých věcí a větší otevření města zjevně určitým lidem nevyhovuje. Třeba pohled na využívání moderních technologií v městském prostředí. Digitalizace v sušickém pojetí se zastavila na naskenovaném papíru vystaveném na úřední desce," dodal Hais.