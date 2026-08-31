V Tachově mají nový objekt dětské skupiny pro 24 dětí za 30 milionů korun

Autor: ČTK
  13:39aktualizováno  13:39
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| foto: ČTK

V Tachově dnes otevřeli novou budovu dětské skupiny za 30 milionů korun. Jednopatrová stavba s obytným podkrovím v Pivovarské ulici pojme až 24 dětí ve věku od 1,5 roku do tří let. Nastoupí tam 1. září a budou se o ně starat tři vychovatelky. Zařízení, které provozuje sousední Mateřská škola (MŠ) Tyršova, pomůže rodičům s dřívějším návratem do práce. Projekt podpořilo 19 miliony korun ministerstvo práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy. ČTK to řekla místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov).

"Teď tu máme 17 dětí, nejvíce ve věku kolem dvou let, zájem byl velký. Režim dětské skupiny je podobný školce, pouze přizpůsobený věku dětí. Mají také řízené činnosti, také se vzdělávají," řekla Miroslava Košťálová, ředitelka MŠ Tyršova s kapacitou 72 dětí. Dětská skupina má se školkou stejnou aplikaci pro rodiče, bude mít společné akce se staršími dětmi a jídlo bude dovážet z MŠ. Do dětských skupin mohou děti už od šesti měsíců, ale Tachov nastavil spodní hranici 1,5 roku. Mateřské školy jsou pro děti od tří let.

Mateřské a základní školy ve čtrnáctitisícovém Tachově mají podle Machové dostatečnou kapacitu. "Je nastavená perfektně a minimálně na dalších pět let jsme připraveni," řekla. Školky mají kapacitu 470 dětí, dosud je obsazeno 387 míst. Kapacitně jsou podle Machové připraveny i na případnou povinnost přijímat děti od dvou let i na povinné dva předškolní ročníky ve školce místo současného jednoho.

Město, kde žije hodně ukrajinských uprchlíků a dalších cizinců, se podle Machové na tuto situaci adaptovalo v minulých letech. "Máme nárůst počtu obyvatel v souvislosti s přistěhováváním cizinců za prací do nedaleké průmyslové zóny Nová Hospoda. Všechny děti, které mají nárok na zařazení do školy nebo školky, se k nám vejdou," řekla. Tachov dal letos 17 milionů korun na přestavby, inovace a výstavbu školských objektů. Podle Machové se částka každoročně zvyšuje.

Díky nové dětské skupině v Pivovarské ulici bude ve městě výrazně dostupnější péče o děti do tří let. "Rodiče se tak budou moci dříve zapojit do pracovního života s vědomím, že je o jejich děti postaráno v kvalitním a přívětivém prostředí. Brzké naplnění skoro celé kapacity skupinky ukazuje, jak je pro obyvatele tato služba důležitá," řekla místostarostka.

Jde o druhou dětskou skupinu. Dvě třídy pro 30 dětí od 1,5 roku věku vznikly před třemi lety v MŠ Sadová přeměnou z jeslí. Dále Tachov loni přistavěl pavilon se dvěma třídami pro 50 dětí k MŠ Pošumavská za více než 20 milionů korun. "Nejsme naplnění, ještě dobíráme. Kapacity školek v Tachově jsou dostačující. Kdokoliv se sem přistěhuje, tak se může přihlásit. Během roku jsme loni zapsali přes 20 dětí," uvedla ředitelka MŠ Pošumavská Ladislava Pitrová. Škola má šest tříd s kapacitou 150 dětí.

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