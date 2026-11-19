Interaktivní expozici Energetika dnes otevřelo plzeňské science centrum Techmania. Na 320 metrech čtverečních představuje na šesti interaktivních exponátech tradiční způsoby výroby elektrické energie, její přeměnu, přenos a ukládání, včetně možné budoucnosti v podobě jaderné fúze. Návštěvníci si mohou vyzkoušet například řízení jaderného reaktoru nebo spalovací elektrárny. Projekt stál 8,5 milionu korun, řekl dnes ČTK ředitel Techmanie Jiří Královec.
"Cílem expozice Energetika je demonstrovat a přiblížit principy tradičních zdrojů výroby energie, ale nabídnout i výhled do budoucnosti a ukázat, kam se energetika bude posouvat. Výroba elektrické energie je určitě jednou z otázek, kterou budeme řešit i v budoucnu," řekla Kristýna Nová z Techmanie.
Součástí jsou exponáty jaderné a spalovací elektrárny, turbosoustrojí, gravitační baterie, energetické sítě a také experimentální zařízení zvané tokamak, které slouží k výzkumu jaderné fúze. Návštěvníci se mohou například stát operátory jaderného reaktoru, nastavit jeho výkon a vyrobit elektřinu. U tokamaku si vyzkoušejí seřízení plazmatu. Vyrobenou energii mohou následně ukládat do gravitační baterie, která funguje na principu zvedání a spouštění závaží.
"Naším cílem bylo udělat expozici co nejinteraktivnější, proto jsme připravili spoustu herních mechanismů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet různé role a sami se podílet na výrobě energie," uvedla Nová. Techmania podle ní připravovala obsah expozice. Odborní partneři pomáhali také s ověřováním správnosti informací a jejich převedením do srozumitelné podoby.
Nová expozice podle Královce doplňuje předchozí výstavy zaměřené na obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj. Centrum chtělo návštěvníkům představit také další významné zdroje, které společnost využívá, především jadernou a spalovací energetiku. Zároveň se zaměřilo na možnosti ukládání elektřiny a budoucí způsoby její výroby.
"Energetika je oborem, který má v našem regionu mimořádný význam. Proto chceme nejen přiblížit složitá technická témata široké veřejnosti, ale také ukázat mladým lidem možnosti studia a kariérního uplatnění, které jim tento obor nabízí přímo v našem regionu," řekl Královec.
Tvůrci se podle něj snažili připravit exponáty tak, aby zaujaly děti i dospělé. Zatímco menší návštěvníci by měli pochopit základní principy prostřednictvím hry, dospělým mají další informace nabídnout dotykové obrazovky a informační panely. "Chtěli jsme, aby exponát byl na první pohled pochopitelný především pro malého návštěvníka, aby si tam něco zahrál a něco ho zaujalo. U dospělých se snažíme naplnit i další sdělení, která expozice přináší,“ uvedl ředitel.
Součástí expozice zůstává také historický parní stroj Marx, který nově doplňuje informační kiosek o jeho fungování a významu pro rozvoj průmyslu. Historický exponát tak propojuje počátky průmyslové energetiky se současnými technologiemi.