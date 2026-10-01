V září na silnicích v Plzeňském kraji zemřelo pět lidí, meziročně o dva více

V září zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v Plzeňském kraji pět lidí, meziročně o dva více. Od začátku roku si nehody v regionu vyžádaly 22 životů. Loni touto dobou jich bylo o pět víc. Vyplývá to z předběžných statistik policie a informací ČTK.
V úterý 8. září odpoledne zemřel v plzeňské části Černice sedmdesátiletý řidič motocyklu. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a narazil do svodidel. Zraněním podlehl na místě. O 11 dnů později v noci srazilo couvající nákladní auto na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku dělníka. Řidič ho zřejmě přehlédl. Šestapadesátiletý muž byl na místě mrtvý. Nehoda se stala na rekonstruovaném dálničním úseku. V sobotu 27. září zemřela čtyřiačtyřicetiletá řidička motocyklu na krajské silnici druhé třídy na jižním Plzeňsku. Ve směru od Roželova na Starý Smolivec sjela vpravo mimo komunikaci, kde havarovala a zraněním podlehla.
V září se v kraji stalo 522 nehod, což je o 59 více než loni. Tři lidé byli těžce zraněni, 198 lehce. Celková škoda byla vyčíslena téměř na 54 milionů korun, což je pod ročním průměrem. Nejčastější příčinou kolizí bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou pak nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 25. září, celkem 25.
Tabulka podle okresů a oddělení policie v Plzeňském kraji:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Domažlice 50 0
Klatovy 64 1
Plzeň-město 231 1
Plzeň-jih 45 1
Plzeň-sever 48 0
Rokycany 20 0
Tachov 41 0
Dálniční oddělení Ostrov u Stříbra 10 0
Dálniční oddělení Svojkovice 13 2
Zdroj: Policie ČR