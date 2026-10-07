V Žihli půjdou lidé k referendu o možné stavbě větrníků,dva stožáry tam chce ČEZ

Obyvatelé obce Žihle, která leží na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje, budou v pátek a v sobotu hlasovat v místním referendu o tom, zda mohou vyrůst na jejím katastru dvě větrné elektrárny (VTE), které by tam chtěla postavit skupina ČEZ. Kromě Žihle bude při komunálních volbách v Plzeňském kraji plebiscit ke stejným záměrům ještě v menších městech Kralovice a Kožlany, také na severním Plzeňsku, a v Měčíně na Klatovsku. Všichni starostové ČTK řekli, že jejich oblasti nejsou ve státem schválených takzvaných akceleračních zónách, kde mají tyto stavby získat ve zrychleném režimu stavební povolení do roka.
"Návrh na konání referenda podal přípravný výbor referenda složený z místních občanů," řekl dnes ČTK starosta obce František Procházka (SNK - Obec Žihle). Větrníky chce postavit ČEZ na okraji obce na horizontu směrem na Hlubokou a také na Kalec, kde je barokní hospodářský dvůr, někdy nazývaný zámeček, který je chráněný jako kulturní památka.
Příprava projektu teď podle starosty stojí a od srpna, kdy se referendum vyhlásilo, čeká ČEZ na jeho výsledky. "A pak se buď bude pokračovat, nebo ne," uvedl. Obec před dvěma lety zorganizovala anketu, již se účastnilo podle Procházky jen asi 150 lidí, z nichž polovina byla pro možnou stavbu VTE a druhá proti. Nedokázal říct, jak lidové hlasování dopadne.
Žihle by v případě dohody s ČEZ dostávala minimálně dva miliony korun ročně po dobu provozu zdroje. "ČEZ je navíc zárukou toho, že to nejsou žádní podvodníci," uvedl starosta. Zastupitelstvo podle něj schválilo do referenda jednoduchou otázku: "Větrné elektrárny na území obce - ANO/NE". V Žihli, kde žije asi 1250 obyvatel, je téměř tisícovka voličů. K volbám chodí 50 až 60 procent občanů.
V Kralovicích chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varují před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, před hlukem a poklesem cen nemovitostí. Letos v červnu byl na úřední desce města zveřejněn návrh na vyhlášení krajinné památkové zóny typu C, který podali zástupci krajské památky na odbor státní památkové péče v Kralovicích. Pokud by byla schválená, nemohly by se tam budovat výškové stavby včetně větrníků.
Případné vyhlášení zóny by se vztahovalo také na sousední Kožlany, kde chce stavět tři VTE firma Meridian. "U nás je to ještě komplikovanější, protože tu máme vojenské záložní letiště. Na vyjádření vojáků investor čeká," uvedl starosta Václav Kratochvíl (SNK Kožlany 2022).
V Měčíně s 1100 obyvateli zatím dvě firmy jen sondovaly terén a podaly předběžné nabídky.