Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do roku 2023. Když Rusko napadlo Ukrajinu, vystoupil z řádu a odjel pomáhat do napadené země. „Hrozilo, že by se režim z Moskvy mohl mstít na dominikánech v Rusku,“ vysvětlil, proč vystoupil z řádu.
Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii. Když Rusko napadlo Ukrajinu, odjel tam pomáhat.(27. září 2025)

„Byl jsem ve městě asi 60 kilometrů od Kyjeva. Při dominikánském klášteře je škola. Tehdy se tam budovala ubytovna pro vnitřní uprchlíky, která dnes slouží svému účelu, funguje tam i rehabilitační centrum. Tam jsem pomáhal balit pomoc pro ukrajinské město Cherson (město u ústí řeky Dněpr do Černého moře, na konci února 2022 se o něj vedly těžké boje, ruští vojáci ho ovládali do listopadu 2022 – pozn. red.),“ popsal Pavel Veselský.

Poznal tam Ukrajince jinak. „Když jsem se s nimi potkával v začátcích, byli zasmušilí, tvářili se pochmurně. Zdravil jsem je, snažil se s nimi mluvit. Fungovalo to, začali se na mě usmívat, povídat si. Odkryla se jejich mnohem větší otevřenost, než na jakou jsem byl do té doby zvyklý odsud,“ pokračuje.

Dnes mluví i plynule ukrajinsky, v Čechách překládá na webové stránky dopisy od dominikánů v Rusku. Od loňského roku spolupracuje s webem Osm statečných, který informuje o partyzánském odboji přímo v Rusku. Veselský v závěru září vyprávěl tyto zážitky na plzeňské Náplavce při kulturní akci, kterou připravili Ukrajinci jako poděkování Čechům za jejich podporu.

Na konci září se na Náplavce v Plzni uskutečnila akce, kde Ukrajinci děkovali Čechům za jejich podporu. (27. září 2025)
Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii. Když Rusko napadlo Ukrajinu, odjel tam pomáhat.(27. září 2025)
Na konci září se na Náplavce v Plzni uskutečnila akce, kde Ukrajinci děkovali Čechům za jejich podporu. (27. září 2025)
Na konci září se na Náplavce v Plzni uskutečnila akce, kde Ukrajinci děkovali Čechům za jejich podporu. (27. září 2025)
Veselský mimo jiné popisoval, jak působil rok ve Varšavě, dva roky ve francouzském Toulouse i čtyři roky v Olomouci.

„V únoru 2014 jsem byl v Polsku. To bylo v době, kdy se na Ukrajině odehrávaly události takzvaného Euromajdanu, masové demonstrace, mnohdy násilně potlačované. Pamatuji si, že všichni nejpozorněji poslouchali Ukrajince, kteří tam vyprávěli, jak žijí na pozadí těch událostí. Tohle pro mě byl první moment, kdy jsem si uvědomil, že Ukrajina bude pro mě hodně důležitá,“ řekl Veselský.

Demonstrace od listopadu 2013 do února 2014 nakonec vedly ke svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

„Pak jsem narazil na dopisy, které psal Jaroslav Krawiecz, představený ukrajinských dominikánů. Psal je Polákům a někdy v březnu 2022 jsem je začal překládat na stránky českých dominikánů. Proč? Byly to zprávy z první ruky, byla z nich cítit naděje. Všímal si všeho dobrého, jak si lidé navzájem pomáhají. Snažím se to předávat dál. Pochopil jsem, že mohu pomáhat jako překladatel,“ popsal Pavel Veselský.

Devětatřicetiletý muž připustil, že kdyby nevystoupil z řádu a působil v některém z klášterů, určitě by nemohl spolupracovat například s webem, který mimo jiné informuje o partyzánských akcích v současném Rusku. „Nešlo by to. Hrozilo by totiž, že by se režim z Moskvy mohl mstít na dominikánech v Rusku. Vyjadřování se k tématům, která souvisejí s politikou, není pro kněze nebo řeholníky,“ vysvětlil pragmaticky.

Archeolog a programátor Pavel Veselský říká, že pobyty na Ukrajině v posledních letech mu dost daly, ale také něco vzaly. „V první řadě mi daly nové zkušenosti a více jsem si uvědomil, jakým způsobem mohu ostatním efektivně pomáhat, že to opravdu má smysl. Co mi Ukrajina vzala? Některé iluze, ale nebylo jich tolik, protože většinou jsem byl blízko realitě. Co vím, u některých lidí jsem ztratil důvěryhodnost, ale to jsou přesně ti lidé, vůči kterým ani já nechci být důvěryhodný,“ podotkl s úsměvem.

