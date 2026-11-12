VIDEO: V Kozolupech pokáceli vánoční strom pro Plzeň, rostl třicet let

Autor: pek
  15:12
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Letošním plzeňským vánočním stromem je dougalska tisolistá, která tři desetiletí rostla u domu v Kozolupech. Dnes dopoledne dřevorubci strom podřízli a jeřábník ho pak vzduchem dopravil přes menší budovu i elektrické rozvody k místnímu parkovišti. Tam strom položil na připravený speciální návěs. Na náměstí Republiky se vánoční strom poprvé rozsvítí v neděli 29. listopadu.

Douglasku před 30 roky vysadili manželé Křižíkovi, nájemníci domu, u kterého do dnešního rána strom rostl. „Manžel před třiceti roky přivezl z Plzně dva stromky, oba jsme je zasadili. Pak jsme zjistili, že u sebe růst nemohou, jeden musel už dříve pryč,“ popisovala Hana Křižíková.

Ke kácení přinesla i fotografii z roku 1997, kde je zachycená s dcerou u tehdy malých stromků.

Žena přiznala, že se v ní mísí protichůdné pocity. „Na jednu stranu mě mrzí, že už tu douglaska nebude. Ale jsem i ráda, že už tu nebude, protože v posledních letech jsou hodně často vichry a při nich se strom už hodně ohýbal i směrem k domu. To jsme už mívali i strach,“ připustila obavy.

Douglasku nabídla městu Plzni jako vánoční strom spolumajitelka pozemku Helena Cuřínová společně s rodiči. Kácení sledovala se svým synem Eduardem i manželem. „Už jsme se opravdu báli, že by mohl spadnout. Strom je už fakt veliký, navíc se tu pohybují lidi a všude kolem je nějaký majetek,“ řekla Helena Cuřínová.

Hana Křižíková ukazuje fotku, kdy douglasku před 3é lety zasadili. (12. listopadu 2026)
Douglaska rostla v Kozolupech 30 let, vysadili ji manželé Křižíkovi. (12. listopadu 2026)
Douglaska rostla v Kozolupech 30 let, vysadili ji manželé Křižíkovi. (12. listopadu 2026)
Douglaska rostla v Kozolupech 30 let, vysadili ji manželé Křižíkovi. (12. listopadu 2026)
Vánoční strom pro Plzeň pochází z Kozolup. Kácení přihlíželi lidé. (12. listopadu 2026)
18 fotografií

Douglaska už významně převyšovala střechu domu s byty. Navíc v její blízkosti roste i statný ořešák.

Kvůli kácení stromu a jeho nakládání na speciální návěs kamionu byla od časného rána uzavřená blízká silnice a také parkoviště. Silnici zabraly kamiony a velký jeřáb. Právě tomu dovezly dva kamiony potřebná protizávaží a podkladové desky pod stabilizační výsuvy jeřábu, aby i v kopci stál mnohatunový stroj dokonale rovně.

Po větvích stromu šplhal přibližně do poslední třetiny stromu horolezec Jiří Klír, který tam pak ke kmeni musel připevnit speciální úvaz zavěšený na háku jeřábu. „Ještě výš, ještě o jedno patro větví výš. Dobře, uvazuj,“ radili lezci ze země pomocí vysílačky.

Asi po deseti minutách byl lezec zpátky na zemi. „Lezlo se po něm špatně. Po dešti je mokrý a takový oslizlý, strašně to klouzalo,“ popsal Klír, který se specializuje na výškové práce.

V okamžiku, kdy byl strom jištěný jeřábem, nastartovali dřevorubci pily. Nejprve odřezali nejspodnější větve, pak se řetěz zakousl do kmenu. Dřevorubec s pilou obešel kolem kmenu a vzápětí se horní část stromu lehce nadzvedla o dobrých 15 centimetrů.

Nesmí se zlomit žádná větev

Strom se pak poprvé proletěl vzduchem. Jeřábník přesun zastavil poblíž vjezdu, aby dřevorubci strom zkrátili na potřebnou délku. Pak přibližně dvoumetrovou spodní část kmene seřízli přesně do tvaru, jaký je potřebný pro bezpečné usazení stromu do držáku zabudovaného pod úrovní plochy náměstí Republiky u katedrály svatého Bartoloměje.

Poté se strom vznesl do vzduchu podruhé. Jeřábník ho bezpečně přenesl nad budovou servisu, překážkou nebylo ani elektrické vedení nad cestou a parkovištěm. Několikatunový strom pak lehce snesl ke konstrukci připravené na kamionu. Pracovníci přepravní firmy nejprve kmen pomocí popruhů zajistili, jeřábník pak začal strom opatrně pokládat.

Pak nastávají nejkritičtější okamžiky. Těžkou druhou podpěru musejí pracovníci na zadní části návěsu přesunout tak, aby na ni strom bezpečně dolehl a přitom se nezlomila jediná větev. Protože podpěra je přibližně v jedné třetině kmenu – měřeno od špičky, ztráta každé větve v této části by na vánočním stromu byla vidět.

Kvůli úpravě podpěry a ještě přetáčení stromu musel jeřábník pokládání stromu opakovat.

Vánoční náměstí v Plzni letos ozdobí stříbrný smrk, rostl na Doubravce

Náměstek primátora Aleš Tolar na místě řekl, že město každý rok hledá nejméně 14 metrů vysoký pravidelně rostlý strom, který by byl zároveň přístupný pro těžký jeřáb a kamion.

„Najít vhodný strom ale není v posledních letech jednoduché. Statistiku vánočních stromů si vedeme od roku 1992, takže víme, že douglaska bude na plzeňském náměstí ozdobená popáté,“ řekl Tolar. Majitelům pozemku a manželům Křižíkovým přivezl za pokácený strom malé sazenice jedlí z městské školky.

Kamion dopraví vánoční strom na plzeňské náměstí v noci na pátek, kde ho pomocí jeřábu usadí. V příštím týdnu začne podle Radky Žákové ze Správy veřejného statku města Plzně jeho zdobení. Poprvé se slavnostně rozsvítí v neděli 29. listopadu v 18 hodin.

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