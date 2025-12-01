V neděli se vánoční tramvaj vydala na svoji první okružní jízdu. Od pondělí už je nasazena do běžného provozu. Cestující se s ní svezou v pracovních dnech na lince 4, o sobotách na lince 1 a v neděli a ve svátek vždy na lince 2.
Dopravní podnik letos sáhl po jedné z hranatých třídílných kloubových tramvají, které poprvé svezly cestující v Plzni v roce 1989. Interiér soupravy prošel nejrozsáhlejší úpravou v historii.
Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček
Vůbec poprvé je součástí ozdobený vánoční stromek. Madla jsou přelakovaná do červené barvy, uvnitř jsou i nové ozdoby a girlandy. Například zelené řetězy s šiškami, velké červené mašle, obrazy se zimní tématikou. Sedačky mají znovu speciální potah s vánočním motivem a uvnitř vozů zní koledy.
Kde se momentálně tramvaj pohybuje, mohou zájemci sledovat na mapě provozu na stránkách Jízdních řádů nebo v mobilní aplikaci Moje PMDP.
V neděli 7. prosince se vánoční tramvaj na chvilku promění v mikulášskou. Vyjíždět bude z obratiště U Zvonu na okružní jízdy od 13. do 17. hodiny. Protože je ale o svezení s Mikulášem, čertem a andělem obrovský zájem, je třeba si předem pořídit vstupenky.
Všichni věří, že plzeňská tramvaj bude letos opět úspěšná v hlasování o nejkrásnější evropské vánoční tramvaje, na zlato zatím ale nedosáhla.
Snad se jí vyhnou také nehody. Předloni šofér kamionu přehlédl výrazně osvícenou vánoční tramvaj v Bolevci. Odstraňování následků karambolu se protáhlo na dva roky.