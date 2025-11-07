Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému

Valentýna Bílá
  11:42aktualizováno  11:42
Letošní Vánoční trhy na plzeňském náměstí Republiky začnou 22. listopadu a potrvají až do Nového roku. Zahájí je ohňostroj. Ani letos nebude chybět vyhlídkové kolo, kolotoč nebo vyřezávaný dřevěný betlém, který dostane dvě nové postavy. Organizátoři slibují stejnou cenu klobás i svařeného vína jako v loňském roce.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.

Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu. | foto: Petr EretMAFRA

Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
32 fotografií

Vánoční, nebo také Adventní trhy na centrálním náměstí Republiky navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle jejich organizátora jsou oblíbené nejen mezi Plzeňany, ale jezdí sem v podstatě lidé z celé republiky. Hojně je navštěvují i naši němečtí sousedé.

„Při největší koncentraci lidí, například když se rozsvěcuje strom, nebo se ukládá Ježíšek do jesliček, je tu kolem 5 až 7 tisíc lidí. Za víkend to bývá kolem 30 tisíc. Hrubý odhad za celé období vánočních trhů je to 300 tisíc a více,“ vypočetl za loňské období Jaroslav Strohschneider ze společnosti Prostr Servis, jenž se ujala pořádání trhů před více než deseti lety.

Kdy jsou vánoční trhy v Plzni

  • Od 22. listopadu do 23. prosince 2025. Od 24. prosince do 1. 1. 2026 budou pokračovat, ale omezeně, na náměstí zůstanou otevřené jen stánky s občerstvením.
  • Otevírací doba adventních trhů bude každý den od 10 do 20 hodin.
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 30. listopadu, pravděpodobně od 18 hodin. Letos bude vánočně ozdoben smrk ztepilý, který rostl od 80. let minulého století u rodinného domu ve Stodě na Plzeňsku. Městu ho věnovali manželé Jungbauerovi. K tradiční světelné výzdobě letos přibudou šišky.
Nejdůležitější data vánočních trhů v Plzni
22. listopadu 202518 hodinZahájení trhů ohňostrojem.
30. listopadu 202518 hodinSlavnostní rozsvícení vánočního stromu.
5. prosince 2025Velká mikulášská show pro děti.
17. prosince 2025Biskup Tomáš Holub uloží Ježíška do jesliček, rozdávání polévky sociálně slabým.
1. ledna 2026Trhy zakončí novoroční ohňostroj.

Program vánočních trhů v Plzni

Každý den odpoledne bude na náměstí Republiky probíhat kulturní program. Hlavními hvězdami bude například zpěvák Petr Kolář, Bohuš Matuš či Zbyněk Drda, z kapel The Beatles revival, Olympik revival a řada dalších. Chybět nebudou ani gospely. Podrobný program bude v nejbližších dnech na webové stránce pořadatele trhyplzen.cz.

Na náměstí Republiky ve zhruba 125 stáncích nabídnou tradiční výrobci a řemeslníci rozličné zboží – keramiku, vonné svíčky a vosky, vánoční dekorace a ozdoby, porcelán, čepice, rukavice, ponožky, kabelky, šperky, výrobky ze skla, sušené ovoce atd. Většinu stánkařů už návštěvníci znají z minulých let, drží si i svou pozici na náměstí. Zhruba 10 až 20 stánkařů se každoročně obměňuje. Letos například poprvé přijede stánkař s levandulovým zbožím.

Vánočně nazdobená tramvaj z Plzně opět obsadila druhé místo v soutěži.
Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Vánoční Plzeň a trhy na náměstí Republiky v loňském roce

Nově si zájemci pochutnají také na šunce od kosti a pečené kýtě. Voňavé stánky s jídlem a pitím jsou neodmyslitelnou součástí trhů. Samozřejmostí je trdelník, perníčky, halušky, langoše, bramborák, čaj, grog. Organizátoři upozorňují, že stejně jako vloni drží cenu svařeného vína, punče a klobás pořád na stejné hladině. Tedy 2 dcl za 60 korun a klobása za 120 korun.

Na trzích má své místo také zvonička a dřevěný betlém čítající kolem 80 soch, do kterého každý rok přibudou další postavy. Letos návštěvníci poprvé spatří dva koníky, na které si budou moci vyskočit a vyfotit se na nich. S ukázkou řemesla přijede kovář. Kdo bude chtít, sveze se na obřím vyhlídkovém kole.

Děti napíší Ježíškovi, co by si přáli najít pod stromečkem, a dopis vhodí do Ježíškovi dřevěné pošty, mohou se svézt na dětském plzeňském kolotoči. V ohrádce na ně bude čekat živý betlém v podobě oslíka s ovečkami a kozou. Ti si rádi pochutnají na zdravých dobrotách, které mohou návštěvníci zakoupit přímo u ohrádky.

Vánoční betlém v Plzni každý rok rozšíří nová postavička.

Kde v Plzni zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Ideální je využít parkovací dům Rychtářka v Truhlářské ulici, který je v těsné blízkosti náměstí a dá se od něj na trhy dojít pěšky během zhruba pěti minut. Jeho kapacita je 447 míst. Parkovné se liší, v týdnu je sazba 20 Kč/h, o víkendu 10 Kč/h.
  • Další možností je podzemní parkovací dům Nové divadlo v sadech Pětatřicátníků, docházka je též kolem pěti minut. Kapacita je 166 míst, parkovné 20 Kč/h.
  • Kapacitu 110 míst nabízí také placené venkovní parkoviště v sadech Pětatřicátníků. Sazba je 30 Kč/h. Z něj je to na náměstí klidnou chůzí také do pěti minut.
  • Pokud někdo přijede do západočeské metropole vlakem na hlavní nádraží, má několik možností, jak na trhy dojet. Nejjednodušší je nasednout na tramvaj číslo 1 nebo 2.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.