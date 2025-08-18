Početná skupina severoaustralských středně velkých varanů, která čítá tři páry, tajila svoji snůšku vajec téměř do poslední chvíle. „Našli jsme je již v pokročilém stádiu inkubace, samice místo kladení pečlivě ukrývaly,“ popsal radost ze snůšky kurátor terárií Karel Kodejš.
Prozatím se vylíhli tři jedinci. „Po vylíhnutí mláděte patrně nejvíc zaujmou jeho rozměry na první pohled neodpovídající prostoru ve vejci. Mládě o délce i s ocasem 27 centimetrů totiž opouští vejce dlouhé 6,5 centimetrů,“ uvedl zvláštnost Kodejš.
Skupinu varanů mohou návštěvníci vidět v expozici poblíž občerstvení Zobání u zoborožce. „Ochotně předvádějí i to, že se jedná o druh silně vázaný na vodní prostředí, v jezírku často plavou, potápí se, a dokonce se i páří,“ podotkl kurátor.
Z vody pochází i velká část jejich potravy. Krmnou dávku totiž tvoří sladkovodní ryby, jenž jsou doplněné hmyzem a myšátky.