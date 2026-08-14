Začínají Chodské slavnosti, pouťová zábava se letos poprvé koná pod širým nebem

Valentýna Bílá
  12:02aktualizováno  12:02
Sledovat Metro na Googlu
Stánky zaplnily nejen Náměstí Míru, ale i ulici Msgre. B. Staška a část Chodské...

Stánky zaplnily nejen Náměstí Míru, ale i ulici Msgre. B. Staška a část Chodské ulice. Prodejci tu nabízejí různé zboží a zájem o jejich výrobky je velký. Nechybí například vykrajovadla a pečící formy. (10. srpna 2024) | foto: Petr Eret, MAFRA

70. Chodské slavnosti spojené s Vavřineckou poutí si od pátku nenechaly ujít...
Na slavnostech nesmějí chybět ani prodejci ručně malované chodské keramiky v...
Stánek s ošatkami ze slámy si v Domažlicích rozbalila Renata Němečková z Kralup...
Muzika, tanec, kroje a dudáci - Domažlice žijí slavnostmi. (10. srpna 2024)
11 fotografií
V Domažlicích dnes začíná největší a nejstarší národopisná slavnost západočeského regionu – 72. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Třídenní svátek se letos nese ve znamení 150. výročí narození vydavatele Chodského zpěvníku Jindřicha Jindřicha.

Návštěvníky Chodských slavností a Vavřinecké pouti čeká ode dneška do neděle bohatý program. Vystoupení dudáckých a folklorních kapel, dětí ze ZUŠ i ženských pěveckých sborů.

Zazní nejen folklorní a dudácké písně, ale i písně první republiky či keltská hudba. Na pódiu nebude chybět Dupalka, nejstarší dechovka z Chodska či Konrádyho dudácká kapela. Do Domažlic přijedou i zahraniční interpreti. Tentokrát z Ukrajiny a Indie.

Stánky zaplnily nejen Náměstí Míru, ale i ulici Msgre. B. Staška a část Chodské ulice. Prodejci tu nabízejí různé zboží a zájem o jejich výrobky je velký. Nechybí například vykrajovadla a pečící formy. (10. srpna 2024)
70. Chodské slavnosti spojené s Vavřineckou poutí si od pátku nenechaly ujít desítky tisíc lidí. Hlavní kulturní program se odehrával u brány na náměstí Míru (na snímku) a v zahradě pod Chodským hradem. Pokračuje ještě v neděli. (10. srpna 2024)
Na slavnostech nesmějí chybět ani prodejci ručně malované chodské keramiky v barvě bílé a černé. Na dekorativní keramice jsou tradiční květinové motivy. (10. srpna 2024)
Stánek s ošatkami ze slámy si v Domažlicích rozbalila Renata Němečková z Kralup nad Vltavou. „Na slavnostech jsem už po šesté a je to tu krásné. V pátek jsem byla na koncertě Hradišťanu a bylo to neuvěřitelné. Přesto, že přišla spousta lidí, nebyl tam žádný hluk, posluchači byli velice vnímavý,“ chválila řemeslnice.
11 fotografií

„Slavnostní zahájení 72. Chodských slavností je již dnes v 18 hodin. Neuskuteční se ale před radnicí, jak bývalo zvykem, ale na hlavním pódiu u brány na náměstí Míru. Budou tam hosté z jedenácti chodských vesnic a narazí se tam pivo uvařené speciálně na slavnosti,“ láká na jedenáctku z městského pivovaru a nejen na ni pracovnice Městského informačního centra Domažlice Veronika Černá. Zahájení doplní svým vystoupením skladatel a zpěvák Vlasta Redl.

OBRAZEM: Kroje, koláče a dudáci. Domažlice ovládly třídenní Chodské slavnosti

Novinkou bude také pouťová zábava pod širým nebem. „Doposud byla zábava v sále, letos to bude pravá vesnická zábava,“ upozorňuje na změnu Černá. Od půl dvanácté bude na pódiu na Chodském náměstí hrát západočeská kapela Rebel.

Zlatým hřebem sobotního programu bude, stejně v předchozích letech, Dudácké štandrle s Konrádyho dudáckou kapelou.

14. srpna 2015

Letošní Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť jsou věnované 150. výročí narození Jindřicha Jindřicha. „Milý praprastrýci. Celé Chodsko je v plných přípravách na Chodské slavnosti, aby předvedlo, co umí, a aby dokázalo, že tvá práce sběratele a vydavatele Chodského zpěvníku měla smysl. Všichni se moc těšíme a i s diváky si to pořádně užijeme. A vy všichni, kteří můžete, přijďte to jubileum oslavit s námi,“ láká do Domažlic Kamil Jindřich, potomek slavného skladatele a sběratele lidových písní, který hraje a zpívá v Domažlické dudácké kapele.

Návštěvnost Chodských slavností atakovala před covidem 80 tisíc lidí. Kolik jich přijede letos, bude monitorovat mobilní operátor.

„Naposledy se podobný projekt uskutečnil ještě před covidem. Ten celkově návštěvnost Chodských slavností narušil. Po covidových letech roste pozvolna nahoru. Je vhodné si nyní ověřit, jak na tom Chodské slavnosti s návštěvností jsou. Ty letošní budou asi ovlivněny velkým horkem,“ míní starosta Domažlic Stanislav Antoš.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED na oba víkendové dny posílí vlakové spoje Plzeň - Domažlice město a Tachov - Domažlice a rovněž autobusy od Plzně a Klatov.

Bližší informace o Chodských slavnostech najdete na webu chodskeslavnosti.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo...

14. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Rozpaky nad obalovou revolucí. Máme dodržovat pravidla, ale nevíme jaká, stěžují si firmy

Začala platit nová evropská legislativa týkající se obalů.

S velkými změnami musí od středy počítat většina firem v kraji. Kvůli novým pravidlům Evropské unie pro obaly budou muset často měnit způsob balení svých výrobků i používané materiály. Problém je, že...

14. srpna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil PBS Velká Bíteš, lídra českého leteckého průmyslu

14. srpna 2026  11:28

Požár návěsu kamionu omezil provoz na D1 v Ostravě. Řidič tahač včas odpojil

U mimoúrovňového křížení dálnice D1 a Rudné ulice v Ostravě začal hořet přívěs...

Požár návěsu kamionu omezil v pátek krátce před desátou hodinou dopoledne dopravu v úseku u mimoúrovňové křižovatky mezi Rudnou ulicí a dálnicí D1 v Ostravě ve směru na Polsko. Nájezd na Rudnou byl...

14. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To jsou věci, sníh v srpnu? Běžkaři na Karlově mostě propagovali slavný závod

Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na...

Mně se to snad zdá, to není možné... Turisté, ale i běžní Pražané brzy ráno nechápali, co se to děje na Karlově mostě. Těsně za Malostranskou mosteckou věží na tunách navezeného sněhu vznikla v...

14. srpna 2026  11:12

Liberecký kraj má desítky pivovarů, lákají na nové chutě, exkurze i kulturu

Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé...

Od velkých tradičních pivovarů až po malé regionální provozy. Liberecký kraj je domovem řady podniků, kde si lidé mohou vychutnat lokální pivo, nahlédnout do výroby nebo spojit návštěvu s koncertem,...

14. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Po kolejích, kde se zastavil čas. Z gauče poznáte zapomenuté kouty Evropy

Dokumentární série Po kolejích dávných železnic ukazuje kouzlo železnice v...

Staré dieselové lokomotivy, úzkokolejky, horské tunely a tratě, na kterých jako by se zastavil čas. Fanoušci železnice i cestovatelské nostalgie si přijdou na své. Prima ZOOM uvede dokumentární...

14. srpna 2026  11:01

NSS zamítl stížnost muže, který žádá obnovu pomníku rudoarmějce v Teplicích

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové....

14. srpna 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Na konci července měl vážnou nehodu, i po více než dvou týdnech se známý olomoucký developer Richard Morávek stále zotavuje v nemocnici. Od minulého týdne je v péči specialistů ve Fakultní nemocnici...

14. srpna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V nejhorším stavu za posledních 40 let. Brněnské stromy extrémně trpí a usychají

Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a...

Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně města Brna (VZMB) Jozefa Kasaly její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy podle něj trpí...

14. srpna 2026  10:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lanškroun kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod

ilustrační snímek

Městský úřad Lanškroun zakázal kvůli dlouhotrvajícímu suchu a velmi nízkým průtokům odběr povrchových vod pomocí technických zařízení. Opatření se týká všech...

14. srpna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách nabídnou valašská řemesla a lidovou muziku

ilustrační snímek

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se otevřou návštěvníkům. Lidé v historických objektech i v dalších památkách ve městě uvidí ukázky valašských...

14. srpna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×