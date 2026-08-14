Začínají Chodské slavnosti, pouťová zábava se letos poprvé koná pod širým nebem

Návštěvníky Chodských slavností a Vavřinecké pouti čeká ode dneška do neděle bohatý program. Vystoupení dudáckých a folklorních kapel, dětí ze ZUŠ i ženských pěveckých sborů.
Zazní nejen folklorní a dudácké písně, ale i písně první republiky či keltská hudba. Na pódiu nebude chybět Dupalka, nejstarší dechovka z Chodska či Konrádyho dudácká kapela. Do Domažlic přijedou i zahraniční interpreti. Tentokrát z Ukrajiny a Indie.
„Slavnostní zahájení 72. Chodských slavností je již dnes v 18 hodin. Neuskuteční se ale před radnicí, jak bývalo zvykem, ale na hlavním pódiu u brány na náměstí Míru. Budou tam hosté z jedenácti chodských vesnic a narazí se tam pivo uvařené speciálně na slavnosti,“ láká na jedenáctku z městského pivovaru a nejen na ni pracovnice Městského informačního centra Domažlice Veronika Černá. Zahájení doplní svým vystoupením skladatel a zpěvák Vlasta Redl.
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OBRAZEM: Kroje, koláče a dudáci. Domažlice ovládly třídenní Chodské slavnosti
Novinkou bude také pouťová zábava pod širým nebem. „Doposud byla zábava v sále, letos to bude pravá vesnická zábava,“ upozorňuje na změnu Černá. Od půl dvanácté bude na pódiu na Chodském náměstí hrát západočeská kapela Rebel.
Zlatým hřebem sobotního programu bude, stejně v předchozích letech, Dudácké štandrle s Konrádyho dudáckou kapelou.
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14. srpna 2015
Letošní Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť jsou věnované 150. výročí narození Jindřicha Jindřicha. „Milý praprastrýci. Celé Chodsko je v plných přípravách na Chodské slavnosti, aby předvedlo, co umí, a aby dokázalo, že tvá práce sběratele a vydavatele Chodského zpěvníku měla smysl. Všichni se moc těšíme a i s diváky si to pořádně užijeme. A vy všichni, kteří můžete, přijďte to jubileum oslavit s námi,“ láká do Domažlic Kamil Jindřich, potomek slavného skladatele a sběratele lidových písní, který hraje a zpívá v Domažlické dudácké kapele.
Návštěvnost Chodských slavností atakovala před covidem 80 tisíc lidí. Kolik jich přijede letos, bude monitorovat mobilní operátor.
„Naposledy se podobný projekt uskutečnil ještě před covidem. Ten celkově návštěvnost Chodských slavností narušil. Po covidových letech roste pozvolna nahoru. Je vhodné si nyní ověřit, jak na tom Chodské slavnosti s návštěvností jsou. Ty letošní budou asi ovlivněny velkým horkem,“ míní starosta Domažlic Stanislav Antoš.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED na oba víkendové dny posílí vlakové spoje Plzeň - Domažlice město a Tachov - Domažlice a rovněž autobusy od Plzně a Klatov.
Bližší informace o Chodských slavnostech najdete na webu chodskeslavnosti.cz.