Ve Zbůchu za Plzní otevřeli novou mateřskou školu pro 140 dětí za 92 mil. Kč

Ve Zbůchu za Plzní otevřeli novou mateřskou školu Pohádka za více než 92 milionů korun. Obec, která se za deset let rozrostla téměř o 700 obyvatel, ji stavěla tři roky a sedm let připravovala. Dvě dřevostavby se zelenou střechou, rekuperací a fotovoltaikou na střeše jsou pro 140 dětí. Nahradily 60 let starý nevyhovující objekt s malou kapacitou. První budova pro 100 dětí je hotová od loňského února, řekl ČTK starosta Dušan Duchek (SNK PRO ZBŮCH). Je to největší novodobá investice Zbůchu, který na stavbu získal dotaci 68 milionů z evropského programu IROP. Obec plánuje ještě přístavbu základní školu, kde je nyní 273 dětí.
"Školka má dvě budovy propojené chodníkem, dále venkovní dopravní a interaktivní hřiště a novou zahradu s altánem plus parkovací místa," řekla místostarostka Jana Zajptová (SNK PRO ZBŮCH). Podle ředitelky mateřské školy Kateřiny Langmaierové ji pomohly navrhovat samy učitelky. "Máme děti od tří do šesti let. Kapacita je naplněná. Letos jsme uspokojili všechny zájemce a pro ty, kteří neuspěli, máme ještě dětskou skupinu," řekla. Každá ze šesti tříd má kuchyňku, obchod, badatelský koutek, knihovničku a odpočinkové místo. V jedné třídě je i herní patro.
"Dnes tu žije 3080 obyvatel s trvalým pobytem, ale víme, že dalších 250 až 300 lidí tu bydlí bez trvalého pobytu," uvedl Duchek. V obci žije 300 ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou, jejichž počet se stabilizoval a Zbůch je dáván jako příklad jejich povedené integrace. Šestina z nich chodí do základní školy. Podle demografické studie má v obci ještě deset let přibývat asi 30 dětí ročně.
Ve Zbůchu vznikly dvě velké bytové zóny s rodinnými i bytovými domy. První je Višňovka, která už je za osm let zaplněná. "Dnes tam žije 300 lidí," řekl Duchek. Druhé jsou Olšinky, kde žije už asi 200 lidí a má jich tam být celkem 500.
Kapacita chybí také v základní škole. Obec chystá přístavbu se šesti třídami, tělocvičnou, jídelnou, kuchyní a venkovními hřišti. "Předminulý týden jsme dostali stavební povolení a minulý týden přivezli 12 krabic dokumentace. Teď už jenom sehnat peníze - půl miliardy korun," řekla místostarostka. Projekční práce podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj 12 miliony korun.
"Před námi teď stojí klíčová výzva zajistit finanční krytí minimálně první etapy, což je těch šest tříd, za 161 milionů korun včetně vybavení. Bez posílení školy se dál nehneme," řekl starosta. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) řekla, že školku Zbůch bude resort prezentovat jako vzorový projekt programu IROP. "Věřím, že budeme moci podpořit další projekty. Stojíme před prahem nového programového období EU na roky 2028 až 2034. Jednou ze základních strategických priorit, schválených v červnu vládou, je oblast vzdělávání," dodala.