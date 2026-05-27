Vědci z Plzně a Řezna vyvinuli systém pro kontrolu cvičení svalů pánevního dna

Neinvazivní systém, který ženám pomůže zjistit, zda správně zapojují svaly pánevního dna, vyvinul mezinárodní tým vědců z Plzně a Řezna. Až 40 procent žen se podle lékařů potýká s poruchami pánevního dna, jejichž důsledkem může být inkontinence, bolest či komplikace při porodu a po něm. Jako prevence funguje posilovací cvičení svalů pánevního dna, mnoho žen ale neví, zda cvičí správně. Zařízení je navrženo tak, aby si správnost cvičení mohly ověřit i ženy samy, řekli dnes při představení systému v Plzni jeho autoři.
"Udává se, že každá pátá žena prodělá za svůj život nějakou větší operaci pro sestup pánevních orgánů nebo pro inkontinenci moči. Jsou studie, které ukazují, že nad 20 let asi 27 procent žen trpí nějakými poruchami pánevního dna. A s věkem to stoupá," řekl urogynekolog plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Zdeněk Rušavý. Sestup pánevních orgánů, tedy dělohy a pochvy, postihne až polovinu ženu, u 11 procent je natolik závažný, že je potřeba operace.
Pomoci zmírnit a někdy i eliminovat některé tyto problémy může správné posilování svalů pánevního dna. "Ale asi třetina žen, i když si myslí, že kontrahují a cvičí svaly správně, tak kontrakci nevytvoří," poznamenal Rušavý.
Plzeňští a bavorští vědci proto vymysleli systém, který rozpozná schopnost tyto svaly zatínat. Zařízení je hlavně pro ženy mezi 18 a 45 lety. "Je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče. Pohyb těchto dvou oblastí detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna," vysvětlil princip hlavní technický řešitel projektu Jan Vychytil z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni.
Přístroj vypadá jako kalhotky, které se navléknou přes spodní prádlo. Dva hlavní senzory, které měří zatažení pánevních svalů, jsou v oblasti kostrče a hráze. Dalších pět kontrolních senzorů je v oblasti pánve a břicha, aby bylo možné rozlišit, zda žena namísto kontrakce svalů pánevního dna pouze nezatíná břišní svaly. Výzkumníci nyní vyvíjejí mobilní aplikaci, která dá uživatelce okamžitou zpětnou vazbu, zda cvičí správně.
Hlavní výhoda oproti dosavadním metodám je v tom, že zařízení je neinvazivní, tedy že ho může používat i sama žena třeba doma. Dosud bylo k ověření kontroly nad pánevním dnem nutné vyšetření přes pochvu nebo konečník, případně ultrazvuk. "My skutečně měříme jenom pohyb povrchových částí těla. Můžeme takto diagnostikovat mimo lékařské prostředí, mimo zdravotnický personál," řekl Vychytil.
Mezinárodní tým teď hledá průmyslového partnera, který pomůže převést technologii z laboratoří do běžné praxe. Podle Rušavého by našel uplatnění u gynekologů, fyzioterapeutů, ve fitness centrech, ale i v domácím použití či v preventivních programech na školách. Čím dříve se totiž ženy naučí správně ovládat a posilovat svaly pánevního dna, mohou eliminovat nebo oddálit případné budoucí obtíže.