Vedra místy zhoršila kvalitu vody na Plzeňsku, rybníky v Plzni sinice nemají

Autor: ČTK
  14:44aktualizováno  14:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se vinou veder a sinic místy zhoršila. Platí to například pro největší vodní plochu kraje, přehradu Hracholusky. Naopak soustava boleveckých rybníků v Plzni má vodu bez sinic a teplotu povrchové vody kolem 26 stupňů, řekl dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras, který jakost vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje.

Zákaz koupání nevydali krajští hygienici na žádném ze sledovaných míst. Nevhodná ke koupání je podle nich voda v rybníku Babylon u Domažlic a v Českém údolí v Plzni. Smyslově mírně zhoršenou jakost zaznamenali v plzeňském jezírku Košutka, na Klatovsku pak v koupališti Bušek ve Velharticích a v biotopu v Dobřanech na jižním Plzeňsku.

"Na Hracholuskách je teď nejlepší kvalita vody na hrázi, kde je průhlednost zhruba 3,5 metru a teplota 26 stupňů. Taková je na všech místech v regionu, někde na rybnících dokonce 27 stupňů," řekl Duras. Sinice na Hracholuskách jsou. U hráze je jich málo, ale směrem nahoru po nádrži se situace zhoršuje, poslední přijatelné poměry jsou v oblasti Radost. Nahoře už je hodně sinic a situace není ke koupání vhodná.

Velmi špatné podmínky jsou podle hydrobiologa v nádrži České údolí na okraji Plzně, kde je průhlednost vody 40 centimetrů. "Celá nádrž je zasažena sinicemi a koupání tam nelze doporučit," řekl.

Bolevecká rybniční soustava v Plzni má teplotu mezi 26 a 27 stupni a koupat se dá dobře všude. "Sinice tam buď nejsou vůbec, anebo v naprosto minimálním množství, hluboko pod hygienickými limity," uvedl hydrobiolog.

Výjimečně dobrou kvalitu vody má letos Šídlovský rybník, kde je čtyřmetrová průhlednost vody, což je nejvíce s Velkým Boleveckým rybníkem. Kamenný rybník ji má asi 1,6 metru a tmavší hnědavé zabarvení, které způsobují rašelinné látky. Je tam velmi kvalitní koupání, uvedl Duras. V Seneckém rybníku je podle něj výtečná voda, ale hodně se tam rozrostly vodní rostliny včetně nepříjemných pro lidskou pokožku.

Velký Bolevecký rybník má průhlednost vody přes čtyři metry, což je podle Durase výborné na šnorchlování. "Ale sem tam člověk narazí na vodní rostliny. Pracuje tam každý den na dvě směny vyžínací loď Bolek a snaží se udržet rostliny trochu pod kontrolou. Ale potíž je v tom, že teď mají období maximálního růstu. Takže než jednu část doseká, tak na druhé už zase vadí plavcům," řekl. Podle Durase by měli rekreanti volit trasu bez rostlin. V rybníku nejsou žádné larvy cerkárie, které člověku způsobují kožní problémy.

Třemošenský rybník má hnědý vegetační zákal a průhlednost se zvýšila na jeden metr. Koupat se tam dá, sinice tam nejsou, uvedl Duras. Košutecké jezírko je stále bez sinic s průhledností 1,5 až dva metry. Koupání je v pohodě, dodal.

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