Veletrh turismu ITEP v Plzni nabídne výhodné skipasy, gastro show i koulování

Slevy na skipasy v západočeských lyžařských areálech, skutečný sníh, cestovatelské besedy a gastronomickou show nabídne 20. veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni. Od 23. do 24. října se v halách TJ Lokomotiva představí přes 100 vystavovatelů. Už loni se proti minulým ročníkům akce posunula o měsíc dopředu, aby se mohla více zaměřit na zimní sezonu. ČTK to dnes řekl Patrik Pátek z Centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje, která jeden z největších mezinárodních veletrhů cestovního ruchu v ČR organizuje.
"Jubilejní 20. ročník veletrhu letos spojí síly se Spejblem a Hurvínkem. Oblíbená loutková dvojice bude hlavním lákadlem veletrhu. Vstup na akci pro malé i velké je zdarma," uvedl. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 10:00.
Například v pátek od 13:30 bude v hlavní hale prezentace malých zámků v Pošumaví. Celé odpoledne bude možné absolvovat zážitkové lezení na stěně s instruktorem. Interaktivní hala nachystala pro děti od 16:00 divadla, tvoření, hraní se zvířátky a curling, venku pak snowboarding, koulování a bobování na sněhu. Dětský program včetně venkovní zóny se bude opakovat i druhý den od 10:00 do 18:00.
Sobota začne v 10:00 představením nové knihy Filipa Koryty 111 míst v Plzni, která musíte vidět, v dalším programu je třeba od 12:00 Cooking Show s Terezou Olbrichtovou. O hodinu později začne oslava 100 let plzeňské zoo. Ze zahraničních vystavovatelů se předvede od 13:40 například Přírodní vesnice Bärnau, unikátní rekreační osada v Bavorsku.
Na veletrhu, na který přijíždí kolem 10.000 lidí, se prezentují kraje, města, informační centra, cestovní kanceláře a destinační společnosti.