Teplotní rekordy dnes padly na všech 14 meteorologických stanicích v Plzeňském kraji, které měří teplotu více než 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech na Plzeňsku, kde naměřili 39,1 stupně Celsia, stanice má ale dobu pozorování jen 12 let. Následovaly Plzeň-Mikulka s 39 stupni a Plzeň-Bolevec s 38,8 stupně, kde byl dosavadní denní rekord z roku 1994 o 3,7 stupně nižší. V Bolevci také dosud platil absolutní měsíční rekord v kraji - 38,1 stupně z roku 2019, řekl ČTK plzeňský meteorolog Josef Cink.
Podle něj padne v neděli i absolutní rekord regionu z 27. července 1983, který byl 40,1 stupně Celsia. "Největšími favority jsou Dobřany a Plzeň-Bolevec a Plzeň-Mikulka. Zítra (V neděli) bychom se měli přiblížit teplotám 41 stupňů Celsia," uvedl Cink.
Podle něj byl letos překonán absolutní republikový rekord 40,4 stupně Celsia z 20. srpna 2012 ve středočeských Dobřichovicích. "Dnes bylo ve středočeských Doksanech 40,8 stupně Celsia," řekl. Historie pozorování v ČR trvá 271 let, v pražském Klementinu začali měřit v roce 1775.
Od pondělí by měly být v Plzeňském kraji teploty do 31 stupňů Celsia, nejvíce na východě regionu - v Plzni a v Rokycanech. Západ kraje bude chladnější, "Dopoledne to ještě vystřelí a potom už začnou bouřky a přeháňky. První večerní bouřky už se dají očekávat z neděle na pondělí v horských oblastech - Krušných horách, na Šumavě a v jejím bezprostředním okolí," uvedl Cink.
Od pondělí by měla v regionu pomalu postupoval studená fronta, v úterý se budou teploty snižovat. "Nejchladněji vypadá středa do 25 stupňů. A v závěru týdne se to zase zastabilizuje na hodnotách kolem 25 stupňů," dodal.