Vesnicí Plzeňského kraje jsou Všeruby, zaujaly rozvojem i péčí o krajinu

Vesnicí roku 2026 v Plzeňském kraji je městečko Všeruby na severním Plzeňsku. Hodnotitelskou komisi přesvědčilo zejména bohatým společenským životem, péčí o krajinu a zeleň i promyšleným přístupem k rozvoji obce. Slavnostní vyhlášení 30. ročníku krajského kola soutěže Vesnicí roku bude ve Všerubech 12. července, informovala dnes ČTK mluvčí kraje Eva Mertlová. Loni v kraji vyhrála obec Trnová na severním Plzeňsku.
Do jubilejního ročníku soutěže se v Plzeňském kraji přihlásilo 22 obcí, loni jich bylo 14 a předloni 19. Dolní Hradiště na severním Plzeňsku se 68 obyvateli bylo nejmenší obcí v celé ČR, která se letos do soutěže přihlásila.
Krajská hodnotitelská komise navštívila všechny přihlášené obce v květnu. Všeruby, ve kterých žije přibližně 1700 lidí, ji zaujaly výsadbou stromů a alejí, budováním tůní a mokřadů nebo dlouhodobou péčí o veřejný prostor. Silnou stránkou obce je podle komise také dobrá spolupráce s místními zemědělci. "Lidé tu mohou využívat bohatou nabídku místních produktů od zemědělců, včelařů, rybářů, myslivců či zahradníků," uvedla Mertlová.
Ve Všerubech je mateřská i základní škola a pobočka základní umělecké školy. Obec vytváří podmínky pro sportovní vyžití všech generací, podporuje spolkový život, provozuje knihovnu a pečuje o místní kroniku, která je stále vedena ručně a doplněna působivými ilustracemi, uvedla komise. Ocenila také, jak se radnice stará o památky. Spolupracuje při tom s katolickou církví a při péči o židovský hřbitov také se židovskou obcí. Komise ocenila rovněž připravenost Všerub na další rozvoj a využívání moderních nástrojů pro komunikaci s občany.
"Jsme velmi potěšeni tím, že jsme vyhráli v celém Plzeňském kraji. Jsme si vědomi velké konkurence, která se letos sešla, a o to víc si našeho vítězství vážíme. Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, jak si tady u nás žijeme a že tady žijeme rádi," řekl starosta Václav Červenka (Za lepší Všeruby a naše obce ).
"Soutěž Vesnice roku dlouhodobě ukazuje, že kvalitní život na venkově nestojí jen na investicích do budov a infrastruktury, ale především na lidech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii místu, kde žijí. Všeruby jsou skvělým příkladem obce, která dokáže rozvíjet veřejný prostor, podporovat spolkový život, pečovat o své kulturní dědictví a zároveň myslet na budoucnost," dodal náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Petr Vanka (ANO).
Do soutěže se mohly hlásit obce, města a městyse venkovského charakteru do 7500 obyvatel. Soutěží se o šest stuh, které přinesou nejen ocenění, ale také finanční bonus a možnost dotace z krajského programu na podporu a stabilizaci venkova.