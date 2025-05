Češi se složili na vysněnou cestu amerického veterána na Slavnosti svobody

Ještě minulý týden bylo ve sbírce, kterou iniciovala veteránova rodina, zhruba čtvrtina z požadovaných 20 tisíc dolarů (zhruba 450 tisíc korun). Nyní už je částka pokořena a dokonce ve sbírce nyní více. V pondělí dopoledne to bylo kolem 29 tisíc dolarů. A Češi přispívají i nadále.

„Drahý Harry, děkuji vám za obětavost a odvahu, kterou jste během svého života prokazovali. Jsem vděčný, že navzdory velkým obětem jsme dnes schopni žít svobodný a dobrý život. Máte můj nejhlubší obdiv. S přáním pevného zdraví a s hlubokou úctou Michal Němec.“ Píše jeden z přispěvatelů.

„Milý Harry, stačí mi jen pár slov: děkuji mnohokrát! S úctou a láskou v českých srdcích. Jitka s rodinou.“ Vyjadřuje se další dárkyně.

A další reaguje: „Milý Harry, děkujeme ti za tvou odvahu a za to, že díky tobě můžeme žít v míru a svobodě. Martin Prachař z Plzně.“

2. května 2025

Devětadevadesátiletého amerického veterána vypátral na západním pobřeží USA historik Jiří Klůc a do Plzně na letošní Slavnosti svobody ho pozval. Harry Humason do té doby neměl ani ponětí, že v Plzni nějaké výroční oslavy konce druhé světové války jsou a že se jich účastní další veteráni.

Do Evropy se tak vydal vůbec poprvé od konce největšího válečného konfliktu. Vedle Plzně se účastnil oslav také v Praze, navštívil rovněž nizozemský Amsterdam, kde má příbuzné, a vydal se i do německého Frankfurtu, kudy Američané pod generálem Pattonem postupovali.

Jeho vysněná cesta ale stála nemalé peníze. Humason si vybral veškeré úspory, vzal si půjčku a jeho dcera také vyhlásila sbírku s vysvětlením, že za normální situace by si výlet naplánovali a našetřili na něj, ale protože dostali pozvání na Slavnosti svobody náhle, neměli čas peníze na cestu střádat.

„Harry v Evropě nikdy nebyl, s výjimkou bojů během druhé světové války. Pro mého otce to bude životní výlet a s největší pravděpodobností jeho poslední šance podniknout tento druh cesty. Je velmi fyzicky i psychicky zdravý, zejména na svůj věk,“ píše dcera veterána ve spojitosti se sbírkou, v níž před začátkem výletu vybrali pouhých 2600 dolarů. Částku se však záhy podařilo několikanásobně navýšit.

„Tatínek si to užil. Potkali jsme úžasné lidi. Jsme rádi, že jsme mohli vidět tuto krásnou zemi, a moc jsme si to užili. Tatínek se nikdy nepovažoval za hrdinu, ale pro mě hrdinou je. Vždy dělal vše pro ostatní a jsem ráda, že jsme tuto cestu mohli podniknout. Díky vašim darům můžeme dluhy splatit a vrátit peníze na jeho účet,“ děkuje Humasonova dcera českým dárcům.

Že to byl pro Humasona výlet snů, potvrdil minulý týden i historik Jiří Klůc. „Slavnosti svobody byly nádherné, užíval si je, byl to pro něj velký zážitek,“ říká Klůc.

„Jsem strašně vděčný a pyšný na všechny, že se semkli a pomohli veteránovi. Harry Humason je velice skromný muž. Peníze jim moc pomohly,“ děkuje všem historik nejen za finance, ale i za milé vzkazy na stránkách sbírky.

Klůc veterána během slavností v Plzni doprovázel. Jel s ním také do Prahy, odvezl k Volarům, kde v řadách 2. pěšího pluku páté pěší divize 3. armády generála Pattona bojoval. Účastnili se také například pietního aktu v Dýšině u Plzně a zorganizoval pro něj návštěvu Pattonova muzea v Plzni.

Kritika města

Historik pak na sociální síti kritizoval město Plzeň, že veteránovi nezaplatilo letenky ani stravu a že si politici na veteránově účasti takzvaně honí triko, a přitom na tom, že do Plzně přijel, nemají žádnou zásluhu.

„Nechtěl jsem to vůbec řešit, nechce to řešit ani veterán či jeho rodina. Ale když tvrdí, že veteránovi zaplatili vše, co si přál, a není to pravda, musel jsem uvést věci na pravou míru. Na letenku, která stála 250 tisíc korun, nepřispěla Plzeň ani korunu. Nezaplatili mu ani jeden oběd,“ popsal minulý týden historik.

Město se hájí tím, že Harrymu Humasonovi hradili vše, co si rodina přála uhradit. „Šlo konkrétně o transfer z letiště a zpět do Prahy. Pan Humason přiletěl z Nizozemska a odlétal do Frankfurtu. Zároveň město hradilo ubytování pro tři osoby v hotelu Marriott, osobní doprovod a kompletní servis v rámci slavností. Letos byl vzhledem k 80. výročí navíc servis ve vyšším standardu než v minulých letech,“ sdělila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková a upozornila, že letenky veteránům nikdy nehradili. „Projeví-li ale rodina zájem, abychom na letenku přispěli, bude nám ctí jim v tom vyjít vstříc,“ dodala mluvčí.

„Město mu sice ubytování zaplatilo, ale to je z celé cesty nejmenší náklad,“ vypočítal Klůc a dodal, že by na oslavy osvobození do Plzně rádi přijeli i další veteráni, ale zkrátka na to neměli finanční prostředky.

