Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Valentýna Bílá
  11:52aktualizováno  11:52
Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních Čechách. Mezi hosty nebude chybět stoletý Harry Humason, který se oslav účastnil již v loňském roce.
Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý Arnold Strauch, stejně starý Harry Humason a 105letý Dominick Critelli. | foto: Jiří Klůc

Dominick Critelli i ve svých 105 letech hraje na saxofon. Během návštěvy Česky...
Harry Humason se v loňském roce setkal s přeživší kolocaustu Ditou Krausovou.
Stoletý Harry Humason během loňské návštěvy západních Čech.
Harry Humason nechyběl na tradičním Convoy of Liberty. (4 května 2025)
73 fotografií

Návštěva amerických veteránů se uskuteční u příležitosti 81. výročí osvobození Československa. Podle historika Jiřího Klůce půjde o největší delegaci amerických veteránů, která do Česka dorazí od roku 2019.

Zároveň může jít o jednu z posledních příležitostí osobně se setkat s přímými účastníky těchto historických událostí.

Mezi hosty nebude chybět ani stoletý Harry Humason, který se oslav zúčastnil již v loňském roce. Doplní ho další dva veteráni, včetně 105letého Dominicka Critelliho. „Ten se tak stane nejstarším americkým veteránem, který kdy Českou republiku navštívil. Skutečnost, že ve věku 105 let absolvuje cestu přes Atlantik, činí tuto návštěvu zcela výjimečnou,“ upozorňuje zakladatel vzdělávací platformy Witnesses of War Jiří Klůc, díky jehož iniciativě se cesta veteránů do Česka může uskutečnit.

Snil jsem o tom, že na oslavách v Plzni nějaký veterán bude, říká historik

Během svého pobytu veteráni navštíví Plzeň i další místa v západních Čechách, včetně Chebu a Lokte, kde byla na konci druhé světové války podepsána jedna z kapitulací německé armády.

Zavítají také do Prahy, kde je čeká program připomínající osvobození Československa. Pro vzácné hosty organizátoři připravili i několik překvapení.

Harry Humason sloužil u 5. pěší divize pod velením generála Pattona. Na evropské bojiště byl nasazen na jaře 1945, kdy se podílel na osvobozování Frankfurtu nad Mohanem a později i oblastí v československém pohraničí. Jeho jednotka bojovala například u Soumarského mostu na řece Teplá Vltava nedaleko Volar.

Češi se složili na vysněnou cestu amerického veterána na Slavnosti svobody

Cesta veteránů do České republiky je Klůcovou soukromou iniciativou, jejíž realizace je možná především díky podpoře veřejnosti. „Část nákladů se podařilo pokrýt díky spolupráci s americkou neziskovou organizací Mission Margraten, ale více než 200 tisíc korun stále chybí. Se třemi veterány přijíždí také doprovodný tým – pečovatelé i zdravotník, celkem jde o dvanáct osob, aby vše proběhlo hladce. Náklady na dopravu, ubytování, stravu i logistiku se pohybují ve stovkách tisíc korun. Velmi si vážím každého, kdo se do veřejné sbírky na Donio zapojí. Je to to nejmenší, jak můžeme poděkovat lidem, kteří bojovali za svobodu Evropy,“ říká Klůc.

Veřejnost se bude moci s veterány setkat také osobně. V Praze proběhne beseda spojená s autogramiádou.

Organizátoři zároveň kladou důraz na zapojení mladé generace. Součástí programu je návštěva školy a setkání se žáky a studenty. Další školy se zapojují například psaním děkovných dopisů.

„Pro mnoho dětí bude mimořádným zážitkem setkat se s člověkem, kterému je 105 let a který cestuje přes půl světa, aby se po desítkách let vrátil na místa, kde pomáhal osvobozovat Evropu. Právě osobní příběhy jsou klíčem k tomu, aby historie nezůstala jen v učebnicích,“ dodává Klůc.

Veterán byl tváří Slavností svobody, město mu nezaplatilo ani oběd, vadí historikovi

Harry Humason se do Evropy vrátil po válce poprvé v loňském roce. Aby navštívil místa, která v roce 1945 pomáhal osvobozovat, si tenkrát vzal půjčku. Do té doby neměl o plzeňských Slavnostech svobody ani tušení. V Americe ho vypátral právě Jiří Klůc.

Češi se nakonec na jeho cestu snů složili. Historik na sociální síti kritizoval město Plzeň, že veteránovi nezaplatilo letenky ani stravu a že si politici na veteránově účasti takzvaně honili triko, a přitom na tom, že do Plzně přijel, neměli žádnou zásluhu.

4. května 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Okresní soud v Břeclavi v úterý opět projednával případ smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího...

5. května 2026  10:32,  aktualizováno  14:39

Volání do budoucnosti v Turnově

ilustrační snímek

Moderovaný koncert Volání do budoucnosti propojuje jidiš a hebrejské ukolébavky s novou tvorbou Matouše Hejla a Eleny Schoychet na silné texty židovských autorek i současné poezie.

5. května 2026  14:36

Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

Záchytné parkoviště P+R na Černém Mostě otevřelo v prosinci 2021. Po pěti...

Je to každodenní stres. Bude tam ještě? Řeč je o volném parkovacím místě na odstavném P+R parkovišti na okraji Prahy. Že je dnes už téměř nemožné ve všední den zaparkovat v centru Prahy, není nic...

5. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude v Ostravě směřovat 41 milionů korun

ilustrační snímek

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude letos v Ostravě směřovat 41 milionů korun. Šest milionů je vyčleněno na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě,...

5. května 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadelní sezonu v Kladně završí Moliérova komedie Škola žen

ilustrační snímek

Aktuální divadelní sezonu v Kladně završí komedie Škola žen francouzského dramatika Moliéra. Představí se v ní herec Miroslav Večerka v hlavní roli Arnolfa,...

5. května 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Slavkov u Brna má novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Slavkov u Brna mĂˇ novou stĂˇlou expozici s tĂ©matem napoleonskĂ˝ch vĂˇlek

Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách, pro veřejnost...

5. května 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12,  aktualizováno  14:27

Něco mezi pavoukem a trilobitem. Ražba metra v Praze vydala fosilii neznámého členovce

Detailní pohled na fosilii členovce Soomaspis labutai.

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:42,  aktualizováno  14:24

Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

Ilustrační snímek

Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před...

5. května 2026  14:22

Brněnský Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník

ilustrační snímek

Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoct tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace...

5. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Provoz na koridoru mezi Táborem a Planou zastavila srážka s člověkem

ilustrační snímek

Na trati u Sezimova Ústí na Táborsku srazil vlak člověka. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem je zastavený. Novináře o nehodě...

5. května 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Lidí pobírajících důchod bylo loni na jihu Moravy 323.716, méně než o rok dříve

ilustrační snímek

Počet lidí na jihu Moravy, kteří pobírali nějaký druh důchodu, se loni snížil o 2111 na celkových 323.716 lidí, z toho 260.765 byli starobní důchodci...

5. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.