Psi živořili mezi výkaly a odpadky. Než zasáhla veterina, dvě štěňata umrzla

Veterináři, policie, zástupci Tachova a psího útulku se vypravili k chovateli do Přimdy v úterý. Právě Psí útulek U Šmudliny Tachov-Vítkov dostal podnět o katastrofálních podmínkách v chovu. To, co viděli na místě, je šokovalo.

„Když jsme dojeli na místo, těžko byste nám věřili, že někde v tom extrémním nánosu výkalů a odpadků žije osm zvířat. Pes, fena a jejich šest společných asi třítýdenních štěňat,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Špatné podmínky chovu potvrdil i mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Zvířata se nacházela v otevřené, nevytápěné zahradní chatě. Podlaha byla silně znečištěná exkrementy, misky na krmivo a vodu byly prázdné. Na oploceném pozemku kolem chaty, po němž se psi mohli pohybovat, se nacházely ostré předměty, jako kusy dřeva s čnějícími hřebíky a vruty či pily,“ popsal mluvčí s tím, že chovatel se kontroly neúčastnil, protože odjel na několik dní mimo Přimdu.

Nejlépe na tom byl pes, fena byla vychrtlá, na kloubech měla otevřené proleženiny a neošetřenou ránu na páteři. „Do toho byla hodně vyděšená,“ pokračuje Jägerová.

„Bohužel jsme v zahradní chatce našli jen tři živá štěňata. Další dvě byla mrtvá. Jedno mělo kolem krku omotanou deku a druhé mělo omotaný kus plachty. Nedokázaly se z toho sama vymotat, prochladla a pak uhynula. Další štěně se nepodařilo najít vůbec. Buď někam zapadlo, nebo jej dospělí psi pozřeli,“ domnívá se provozovatelka útulku, která chválí rychlou reakci i zásah veterinární správy.

Veterináři rozhodli, že psi budou majiteli okamžitě odebráni a do předběžné náhradní péče si je převzal útulek. „Jednoznačně došlo k závažnému porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i veterinárního zákona,“ uzavřel Majer s tím, že přestupkové řízení o uložení sankcí za porušení veterinárního zákona povede krajská veterinární správa i město Tachov.

Podle Jägerové jsou zachráněné dvě světlé fenečky a tmavý pejsek v pořádku. Stejně tak jejich táta. Na výsledky vyšetření feny ještě čekají.