Veterináři, policie a úřad města odebrali chovatelce na Plzeňsku psy a husy

Veterináři s policií a městským úřadem odebrali chovatelce v Nýřanech na Plzeňsku dva psy a dvě husy, které chovala v nevhodných podmínkách a zanedbávala jejich výživu. Na místě rozhodli o odebrání všech zvířat, která umístili do předběžné náhradní péče, řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Podnět dala policie v úterý 2. června a hned ten den veterináři zasáhli.
"V chovu se v době kontroly v nevhodných podmínkách nacházeli dva psi molossoidního plemene; dospělý pes a štěně. Dospělý pes byl vyhublý, ve zhoršeném výživném stavu se nacházelo také štěně. Kotce byly znečištěné trusem a plné potenciálně nebezpečného materiálu. Bouda i kotec pro dospělého psa byly nevyhovujících rozměrů," řekl mluvčí.
Podomácku vyrobená bouda byla z palety, papírové krabice a polystyrénu. Podlaha, která se místy propadávala, byla překryta linoleem. "Krmivo podle svých slov chovatelka předkládala psům na zem mimo kotec, vodu dovážela v kanystru," řekl Majer.
Díky fotografiím, které úřady před kontrolou obdržely, byl kontaktován útulek z Němčovic na Rokycansku, který hned na místo vyslal svůj tým. "Při místním šetření byl zjištěn také chov dvou hus v nedobrém výživném stavu a v nevhodných chovatelských podmínkách," uvedl. Obě husy byly přemístěny k náhradnímu chovateli na nedalekou farmu.
SVS podá podle Majera obci s rozšířenou působností, tedy městu Nýřany, podnět k zahájení správního řízení s chovatelem pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Při kontrole asistovala policie i pracovnice městského úřadu Stod.