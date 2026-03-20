Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

Jitka Kubíková Šrámková
  20:12
Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci Vlčtejn v okresu Plzeň-jih na životní prostředí. Konalo se na Krajském úřadě v Plzni. Hlavními výtkami proti investorovi, firmě Meridian nová energie byly infrazvuk z větrných elektráren a jeho vliv na zdraví obyvatel, vliv větrných na krajinný ráz či vliv na snížení cen nemovitostí.

Proti záměru na setkání vystoupila většina starostů okolních obcí – Chválenice, Nezvěstice, Střížovice, Horšice či Zdemyslice.

„Nesouhlasíme, náš odpor je založen na tom, dokumentace neprokazuje přijatelnost elektráren v této konkrétní lokalitě,“ uvedl Pavel Kvídera, starosta Chválenic, který nesouhlasí ani s tím, že od budovy Chouzovy 1 je jeden z větrníků 730 metrů.

Kvídera uvedl, že elektrárny považuje za významný zásah do krajinného rázu. To odmítl zpracovatel dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí Roman Kovář.

Odpůrce Martin Moudrý ze Střížovic uvedl, že vlčtejnské elektrárny se stanou trojským koněm, po kterém do území přibudou další a další stožáry s vrtulemi.

Plány na větrníky rozdělují Plzeňský kraj. Lidé protestují, projekty přibývají

Významným tématem byl pro přítomné odpůrce i infrazvuk. „Infrazvukové zbraně dělají z lidí magory! Lžete,“ křičel jeden z nejhlasitějších odpůrců, který se představil jako Novák. Namítal i to, že zatímco v Německu jsou elektrárny, které mají na Vlčtejně vzniknout, zakázané, tak se německá firma tlačí do Česka. Vulgárně spílal úředníkovi krajského úřadu, že jsou pohůnci Němců, když to dovolí.

Zástupce Meridianu Pavel Mrva uvedl, že jen za rok 2025 se v Německu zprovoznilo 958 nových větrných elektráren s průměrným výkonem 5,5 MW.

„Ve Francii vzniklo 287 větrných elektráren o průměrném výkonu 3,5 MW, Polsko, které považujeme za uhelnou zemi loni instalovalo větrníky o celkovém výkonu 800 MW. Rozvoj větrných elektráren se, jak naznačujete neumenšuje, ale naopak eskaluje, větrné elektrárny jsou doplňkový zdroj, proběhlo několik studií k vlivu infrazvuku a neprokázaly, co říkáte,“ oponoval Mrva.

Němci chtějí u CHKO Český les větrníky. Zneužili svůj vlastní zákon, říká Hladík

Poslankyně za Plzeňský kraj Marie Pošarová na akci uvedla, že občané kvůli větrníkům budou platit dotace za obnovitelné zdroje a kvůli tomu budou mít dražší energie. Mrva oponoval, že větrníky se vyplatí i bez dotací, takže lidé na větrníky od Miridian nové energie nic doplácet nebudou, protože výroba z větru se vyplatí i bez dotací.

Jan Beneš vysvětloval, že námitky odpůrců větrných elektráren se vypořádají oponentním posudkem proti tomu Kovářovu.

Starosta Chlumu František Šindelář upozornil odpůrce, kteří zástupci firmy Meridian i úředníkům krajského úřadu sprostě nadávali, že to není slušné chování. „To je prasárna, co jste na stránkách obce předvedl,“ křičel Novák na starostu.

Zastupitelstvo v obci Chlum na jižním Plzeňsku, kde chce větrníky stavět ČEZ, totiž nedávno také provázely protesty. Výsledkem je, že starosta Šindelář už dál jednat s firmou nebude a nechá rozhodnutí na stole pro svého nástupce v podzimních komunálních volbách. Sám už totiž kandidovat nebude. A to i přesto, že ČEZ obci slibuje dlouhodobě ročně takovou výši kompenzace, která se rovná ročnímu rozpočtu obce.

U Kunějovic postaví větrníky, místní slyší na levnější elektřinu i peníze

Jisté ale je, že rojení kolem větrných elektráren nezastavilo přípravu dalších projektů. Pozitivní vývoj zaznamenal záměr vybudování tří větrných elektráren se stožáry o výšce 220 metrů v Kozolupech na severním Plzeňsku.

Krajský úřad totiž v uplynulých dnech vydal kladné jednotné environmentální stanovisko, které posuzuje vliv elektráren na životní prostředí. Potvrdil to vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.

Větrný park má v obci vzdálené zhruba deset kilometrů od Plzně stavět firma Smarttech Energy, která má na kontě vybudování druhé největší větrné elektrárny v Česku, a to ve Václavicích u Hrádku nad Nisou v severních Čechách. Jitka Kubíková Šrámková

Zastupitelstvo kvůli větrným elektrárnám na Plzeňsku (20. března 2026)
Pohled na návrh větrníků na Plzeňsku. (20. března 2026)
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

iDNES.cz: Soud zastavil trestní stíhání Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě

ilustrační snímek

Okresní soud v Rakovníku zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce, uvedl dnes server...

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební povolení. Jeho vydání téměř o rok pozdrželo odvolání dvou...

20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební povolení. Jeho vydání téměř o rok pozdrželo odvolání dvou...

20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Příbramské divadlo uvede hru Michaela McKeevera Modrý z nebe

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru amerického dramatika a herce Michaela McKeevera Modrý z nebe. Režie inscenace, která balancuje mezi komedií,...

20. března 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

20. března 2026  6:42,  aktualizováno  19:48

Zlínský kraj pořídí technologie do sanitek, usnadní průjezd křižovatkami

ilustrační snímek

Zlínský kraj pořídí chytré technologie do sanitek zdravotnické záchranné služby, které jim usnadní jízdu. Speciální palubní jednotky umožní zejména plynulý...

20. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

FN Olomouc rozšiřuje psychiatrickou kliniku, zaměří se na dětské pacienty

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) rozšíří budovu, ve které je klinika psychiatrie. Chce tak zlepšit dostupnost odborné psychiatrické péče zejména u...

20. března 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které dosud blokovaly svými odvoláními ekologické spolky. Konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je...

20. března 2026  18:02

Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Nejlépe dojel z Čechů...

20. března 2026  18:01

Při nehodě na D1 u Jihlavy se dnes těžce zranil řidič dodávky

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes u Jihlavy ve směru na Prahu asi hodinu a půl neprůjezdná kvůli nehodě dvou aut. Nehoda se stala na 110. kilometru před 14:30....

20. března 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

20. března 2026  17:56

