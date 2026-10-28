Vězeň napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni strážné a zranil je

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním, řekli dnes ČTK mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová a mluvčí krajské záchranné služby Luboš Bouček. Letošní počet napadení zaměstnanců vězeňské služby je už nyní vyšší než loni za celý rok, vyplývá z informací od ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO).
"Mohu potvrdit fyzické napadení příslušníků odsouzeným ve věznici Plzeň. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální událost, která je nyní šetřena, nelze podat více informací," uvedla v textové zprávě Prunerová.
Bouček uvedl, že do věznice jel v noci vůz s lékařkou, tři sanitky a inspektor provozu. "Do zdravotnického zařízení byly našimi záchranáři po ošetření transportovány tři osoby s lehkým zraněním," řekl. Policejní mluvčí Barbora Kunešová uvedla, že policie zatím hlášení o události nemá, věcí se zabývá vězeňská služba.
Tejc na síti X uvedl, že se dnes ve věznici na Borech seznámil s okolnostmi útoku a ocenil následný profesionální zákrok příslušníků vězeňské služby. "Od začátku roku jde bohužel již o 51. napadení zaměstnance vězeňské služby. To je v průměru více než jeden útok týdně," napsal.
Loni za celý rok se podle statistické ročenky vězeňské služby odehrálo 45 napadení. "Na rostoucí počet útoků reagujeme posilováním výcviku a pořizováním nového vybavení, včetně taserů a osobních kamer. Ty mohou působit preventivně, odradit potenciální útočníky a přispět ke zklidnění vyhrocených situací," doplnil Tejc.
Podle serveru Krimi-Plzeň agresivní a mimořádně nebezpečný vězeň údajně v úterý kolem 23:00 nejprve napadl a zranil dva strážné, kterým pak přišli na pomoc další čtyři dozorci. Než se jim podařilo vězně zpacifikovat, zranil ještě jednoho strážného a další dva byli při incidentu zasaženi slzným plynem. Záchranáři ošetřili celkem pět strážných, dva zůstali na místě, ostatní převezli do nemocnice.
Serveru Novinky.cz incident potvrdil ředitel věznice Drahoslav Červinka. Uvedl, že událost předá policii. Agresivního vězně podle Novinek dozorci za přísných bezpečnostních opatření převezli do civilní nemocnice.