Informaci potvrdila mluvčí Nejvyšší soudu v Brně Gabriela Tomíčková. „Dovolání obou obviněných se odmítá,“ uvedla mluvčí s tím, že Pavel Procházka se dovolal z jiného důvodu, než je přípustné, a dovolání Romana Korčíka byla zjevně neopodstatněné.

Platí tak verdikt plzeňského okresního soudu, který oba muže uznal vinnými z vydírání a ublížení na zdraví. Procházkovi prodloužil pobyt ve věznici o sedm let, Korčíkovi o čtyři roky.

Procházka ve svém dovolání například uvedl, že při zohledňování výše trestu by soud měl přihlédnout k tomu, že věznice umožnila svým selháním, aby páchal trestnou činnost, jelikož jej málo hlídala. Nese tak podle něj společnou vinu.

S tím se ale nejvyšší soud neztotožnil. „Věznice je nijak nenabádala, nepovzbuzovala, nijak se na tom aktivně nepodílela. To, že se obviněným dařilo takovou trestnou činnost ve výkonu trestu páchat, sice lze označit za jisté selhání věznice, za které by mohla nést vlastní odpovědnost, nemůže na ni však být přenášena trestní odpovědnost,“ stojí v odůvodnění dovolání.

Oba muži si v Plzni na Borech odpykávali několikaleté tresty za násilnou trestnou činnost. Jejich spoluvězni s nimi ale zažívali doslova peklo a neměli se před nimi kam schovat. Čtení obžaloby trvalo státnímu zástupci několik minut. K šikaně docházelo zejména v cele číslo 232, kde oba obžalovaní pobývali, a to na sklonku roku 2021 a začátkem roku 2022.

Musel výt jako vlk

Podle spisu Procházka nutil jednoho ze spoluvězňů pod pohrůžkou, že ho zbije do bezvědomí, aby klečel na toaletě, nechal se polévat vodou a sypal mu písek na nádobí na hlavu. To trvalo zhruba hodinu. Poté mu dovolil toaletu opustit.

„Po zhruba další hodině k němu přistoupil s tetovacím strojkem a se slovy, že jestli nebude držet, rozbije mu hubu, mu násilím na záda vytetoval pánské přirození s nápisem č...., a dámské přirození s nápisem p...,“ pokračoval státní zástupce.

V dalších dnech Procházka stejného spoluvězně ještě několikrát napadl, kopal do něj, bil ho pěstí a rdousil ho. Zároveň ho varoval, že pokud něco řekne, znovu ho zmlátí.

Oba obžalovaní pak donutili dalšího vězně, aby si od nich nechal udělat tetování. Podle soudu Procházka spoluvězně držel a Korčík mu na ruku vytetoval hákový kříž.

Pak se zaměřili na dalšího muže. „Několikrát denně ho bezdůvodně mlátili pěstmi, kopali do něj. Procházka pak donutil poškozeného, aby se postavil k umyvadlu a házel mu na hlavu ze vzdálenosti asi tří metrů grepy a pomeranče. Dále ho přivázal k židli a poléval mu hlavu studenou vodou. Nejméně v jednom případě Procházka na poškozeného močil, dále musel na příkaz na toaletách výt jako vlk,“ pokračoval ve výčtu žalobce.

Nejméně čtyřikrát podle obžaloby napadli Procházka s Korčíkem i dalšího vězně. Po dobu téměř hodiny ho nejméně čtyřicetkrát udeřili násadou od koštěte na podlahu do rukou a zad. Procházka pak modřiny, které vězni způsobil, ukazoval prostřednictvím videohovoru volajícímu a smál se tomu. To v dalším případě udělal také Korčík. Záměrně pak bili muže do stejných míst, aby ho to co nejvíce bolelo.

„Všichni jsme byli zfetovaní“

Procházka pak ještě během ledna v kulturní místnosti dal pěstí do obličeje jinému vězni. Později, když si stejný muž v cele četl, Procházka na něj klekl a lžící ho mlátil do hlavy a temene nejméně 30 minut. Muž se snažil z jeho sevření vymanit, ale nedařilo se mu to, protože Procházka má robustní postavu. Nakonec ho útočník kopl kolenem do hlavy.

Bití dřevěnou násadou od obou mužů neušel také další muž.

Korčík, který nyní sedí za přípravu loupeže, u soudu řekl, že se necítí být vinen. Přiznal jen, že ve vězení byl pod vlivem drog. „Byli jsme všichni zfetovaný. Někdo šňupal, někdo si pervitin vzal nitrožilně. Svastiku si nechal vytetovat dobrovolně, nikdo ho nedržel,“ tvrdí souzený.

Procházka je stejného názoru, nic z obžaloby podle něj není pravda, kromě toho, že dal jednomu vězni pěstí a následně ho mlátil lžící do hlavy.

„Není pravda, že bych vězně čtyřicetkrát praštil. Byl to kdysi kamarád. Doma vzal mému tátovi nějaké věci. Čekal jsem, že se teď omluví, ale nic se nedělo. Tak jsem se ho zeptal, proč to udělal. Vstal z postele, strčil do mě, já pak do něj a šel jsem pro násadu. Asi tři rány byly do ruky, jedna do nohy a do stehna,“ odmítá další část obžaloby.

„Není pravda, že by se tetovalo násilně. Nikoho jsem si nenatáčel, neměl jsem na co. Že se polévalo vodou? To taky bylo dobrovolné,“ vypověděl Procházka.

Tvrdí, že se na cele sice prali, ale všichni s tím souhlasili „Říkali jsme tomu oktagon. Pitíčka jsme dali do banku, vylosovala se jména kdo s kým, tak to šlo až do finále. Mělo to dvě minuty, půl minuty až minuta byla pauza. Oktagonu se účastnili skoro všichni. Na všech byly vidět známky zápasu, já měl monokl,“ vysvětloval Procházka. Vysvětlil také to, proč jeden ze spoluvězňů vyl jako vlk. „Hráli jsme karty, a kdo prohrál, musel výt. I já to dělal,“ řekl.

Spoluvězně podle obžaloby mlátili a polévali vodou (7. 6. 2023)