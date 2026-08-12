Více než tisícovce lidí, kteří v Plzni přišli na zatmění Slunce, ho zakryl mrak

Více než tisícovce lidí, kteří dnes přišli na plzeňskou vyhlídku Švábiny, překryl částečné zatmění Slunce mrak. Stalo se tak zhruba deset minut před tím, než mělo být Slunce zakryto Měsícem nejvíc. Viděli pouze horní okraj, zbytek byl pod šedou clonou. Zklamaně se rozcházeli. Nakonec mraky ustoupily a zbytek zatmění na horizontu lidé ještě zahlédli. S nadsázkou situaci komentovali, že se tam zase sejdou za desítky let. Vyhlídka Švábiny je ve výšce 410 metrů a je z ní široký výhled na Severní Předměstí i okolní krajinu.
Slunce zapadlo ve 20:27, hned poté se ozval potlesk zbylých stovek pozorovatelů, někteří uvedli, že zůstanou ještě na pozorování Perseid.
Na nevšední úkaz se dnes přišly podívat všechny generace včetně malých dětí. Lidé si přinesli deky, rybářské stoličky a dívali se i za aut na kopci. Desítky z nich si tam udělaly bohatý piknik. Ulice k vyhlídce i kolem nedalekého ústředního hřbitova byla obsazená vozidly zvědavců.
Na vrcholku stráně rozložily své stojany desítky profesionálních i amatérských fotografů. Hvězdárna Plzeň a Rokycany rozmístila na nejvyšším bodě vyhlídky čtyři speciální dalekohledy, z nichž jeden elektronický přenášel obraz na tablet, na který stála fronta asi stovky zájemců.
Hodně pozorovatelů mělo pouze běžné tmavé brýle, přestože je lékaři považují za nedostatečnou ochranu. Nejvíce lidí si ale zajistilo speciální brýle nebo fólie, svářečská skla, kukly, hodně se jich dívalo i přes mobilní telefony.
Poslední větší částečné zatmění Slunce, kdy Měsíc zakryje více než 75 procent slunečního kotouče, bylo v Česku v roce 1999. Další takové částečné zatmění bude v roce 2075. Zatmění Slunce nastane v okamžiku, kdy se mezi pozorovatelem na Zemi a Sluncem nachází Měsíc ve fázi novu a sluneční disk tak částečně nebo zcela zakryje. Úkaz začal ve střední Evropě zhruba v 19:20. Čím více na východ se pozorovatelé nacházeli, tím později částečné zatmění začalo a tím méně z něj také viděli.