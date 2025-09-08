Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Petr Ježek, vb
  11:02
Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil podmínku, kterou jim udělil okresní soud, zvýšil ale peněžitý trest.
Fotogalerie3

Vlaječka s hákovým křížem se objevila během Slavností svobody v Plzni při jízdě vojenských vozidel Convoy of Liberty. Případem se zabývá policie. | foto: Václav Zeman

Manželé musí zaplatit celkem 60 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Podle závěru odvolacího senátu měli vlaječku s nacistickým křížem za oknem auta nejen na Slavnostech svobody, ale už po celou dobu cesty z jižních Čech do Plzně.

„Dopustili se hrubé neslušnosti, nebyla to náhoda,“ odůvodnila soudkyně Simona Kuboušková. Manželé jsou tak vinní z výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Podle soudkyně by byl peněžitý trest spolu s podmínkou příliš vysoký, proto udělila pouze pokutu. Trestem pro dvojici je podle ní určitě také to, že se kauza značně propírala v médiích a organizátoři akce je už na Convoy of Liberty nechtějí nikdy vidět.

Manželé z jižních Čech u plzeňského okresního soudu kvůli vlaječce s hákovým křížem. S tou zamávali během tradičního Convoy of Liberty při Slavnostech svobody v Plzni. (19. března 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-město letos v březnu dvojici uznala vinnou ze stejných přečinů a potrestala ji šesti měsíci na zkušební dobu 14 měsíců a peněžitým trestem pro každého ve výši 20 tisíc korun.

Oba obžalovaní i státní zástupkyně se proti rozsudku odvolali. Státní zástupkyně Pavlína Kropáčková navrhla, aby soud rozsudek zrušil a doplnil o to, že vlaječku měli manželé v autě už po celou cestu z jižních Čech do Plzně a pak v průběhu jízdy. To nakonec krajský soud potvrdil. Žalobkyně pro dvojici navrhovala podmínku a peněžitý trest.

Advokát obžalované dvojice Tomáš Sokol chtěl pro své klienty zprošťující rozsudek, nebo navrhoval, aby se případ vrátil zpět okresnímu soudu k doplnění. Podle něj nikdo nezjišťoval, že mohlo jít o omyl, nedopatření. Podle něj jsou jeho klienti slušní lidé, a je tedy nutné jim dokázat, že měli nějaký motiv k tomu, aby se chovali tak, jak je právně kvalifikováno.

Manželé Jiří a Michaela F. shodně tvrdí, že šlo o souběh nešťastných událostí. Že za vše může vítr, který jim vlaječky v autě promíchal. „Jsem nevinná, nic takového bych neudělala záměrně,“ prohlásila v lednu během hlavního líčení osmatřicetiletá žena.

Této verzi ale okresní soud neuvěřil. Z kamerových záznamů je zřejmé, že řidič vzal do ruky vlajku, uhladil ji, díval se na ni a pak ji předal ženě. Ta s ní zamávala, bez náznaku paniky strčila zpět do vozidla, oba se na sebe podívali a usmáli se.

Navíc vlaječka se svastikou byla vidět za předním sklem už v době, kdy manželé z Prachatic na oslavy osvobození do Plzně jeli. Zaznamenaly ji kamery v Nepomuku a u Vlčtejna. Řidič i spolujezdkyně nemohli tedy vlajku přehlédnout.

Většinu cesty z plzeňské části Bory do centra města zdravila Michaela F. tisíce lidí lemujících trasu konvoje americkým šátkem přivázaným na prstu nebo americkou vlaječkou, s potomkem házeli do davů podél cesty i cukrovinky.

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil podmínku. Mávání omylem zpochybnil

Nákladní auto s bílou americkou hvězdou nemělo dveře u řidiče ani spolujezdce. Střecha nad kabinou je z plachty. „V konvoji bylo pod plachtou v kabině vedro. Dovnitř do auta nám foukl vítr, část věcí uvnitř popadala. Něco jsem sbírala i venku. Pak jsem si dávala dítě na klín, od manžela jsem dostala vlaječku a zamávala jsem s ní. Jakmile jsem si uvědomila, jaká to je, hned jsem ji stáhla,“ vysvětlila spolujezdkyně.

Tvrdila, že pro ni konvoj končí u pomníku Díky, Ameriko. Netušila prý, že o desítky metrů dál je divadlo a balkon s tribunou pro čestné hosty včetně příbuzných veteránů. Podobně vše popisoval i její muž, který auto řídil. Ten doplnil, že při krátkém stání na chvilku pootevřel vyklápěcí čelní okno a do kabiny se dostal poryv větru.

Manželé vypověděli, že Konvoj svobody jeli v Plzni loni potřetí, z předchozích měli v autě americké vlaječky. Baví je historie americké armády, doma mají tři veterány.

19. března 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci

Na území hlavního města Prahy ke konci měsíce srpna podíl nezaměstnaných osob, vzrostl na 3,5 procenta. Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1 205 osob na 35 015. Ve srovnání se stejným obdobím...

8. září 2025  11:16

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  11:02

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na Svět dopravy, jde o stavbu za miliardu Kč

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na projekt Světa dopravy, který má vzniknout u nádraží Ostrava-Vítkovice a částečně i v aktuálně rekonstruované výpravní...

8. září 2025  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:52

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:52,  aktualizováno  10:49

Dospělé Čechy digitální technologie baví, necelou pětinu však zároveň stresují

Digitální technologie jsou pro většinu českých dospělých nepostradatelné a přinášejí jim inspiraci i zábavu, zároveň však u části populace vyvolávají stres a...

8. září 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Posílám foto, ze sobotní akce, kdy na hřišti mezi paneláky (vedle Novodvorské Plazy) opravili malování.
Určitě si to rodiče a hlavně jejich děti užijí.

vydáno 8. září 2025  10:36

Praha, Lhotka

Úplné zatmění Měsíce.

vydáno 8. září 2025  10:35

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:35

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 800 volných pozic

Jiřinková slavnost v Letňanech. Již dvacátý ročník výstavy jiřin probíhá v prvních dvou dnech tohoto týdne v obřadní síni letňanské radnice.

vydáno 8. září 2025  10:33

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.