„Po silnici šel proti nám vlk. Vůbec se nebál lidí. To bylo překvapivé,“ popsal pro iDNES.cz Michal Janďura, náčelník šumavské horské služby, nedělní nečekané setkání s vlkem na silnici u šumavské vesničky Kundratice nedaleko Hartmanic na Klatovsku. „V minulosti jsem několik vlků na vlastní oči viděl, ale nikdy ne takhle zblízka.“

Byli na procházce s partnerkou a desetiměsíčním štěnětem Jack Russela. „Ten se s většími kamarádí, ale tady začal štěkat,“ vypráví Janďura, jak pes reagoval na nečekané setkání.

Vlk šel po silnici a zpočátku to podle muže vypadalo, že ho lidi se psem jdoucí opačným směrem nezajímají. „Překvapilo mě, že jsme mu až tak nevadili. Kdybychom tam nešli my, možná by si to dál štrádoval po vesnici. Zakřičel jsem. Zastavil se tak pět metrů od nás. Možná to bylo ještě méně. Asi jsem ho tím trošku naštval, obešel nás po louce. Pak se po ní rozběhl a přes silnici šel kolem baráčku dozadu, asi na louku,“ popsal Janďura.

S partnerkou stačili zvíře natočit na louce, při přebíhání přes silnici a pak jak mizí.

Vypadá to, že vlci na Šumavě nejsou až tak velkou vzácností. Kromě smečky žijící ve výběhu v Srní se po české i německé straně Šumavy pohybují i divocí vlci.

Na začátku tohoto desetiletí ochránci zvířat zveřejnili, že se na Šumavě pohybují dvě smečky, v roce 2022 už mluvili o čtyřech. „Z vyhodnocovaných dat, pozorování, snímků z fotopastí a také z událostí posledních týdnů a měsíců je jasné, že se na Šumavě a v Bavorském lese za necelých pět let utvořily čtyři vlčí smečky,“ potvrdil v únoru 2022 mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Zvířata se tehdy objevovala zejména v jihočeské části Šumavy kolem Frymburku, Nové Pece nebo ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Už tehdy odborníci jejich stopy dokumentovali i v blízkosti lidských obydlí. „Zjednodušeně řečeno, nejprve novou smečku vidíte, ale po nějaké době zvířata jakoby zmizí. To souvisí s tím, že si vlci zjistí fungování lidí v krajině a přizpůsobí se,“ vysvětlil tehdy zoolog Správy Národního parku Šumava Jan Mokrý.

Kromě smeček se po Šumavě pohybují i osamělá zvířata.

Loni v říjnu vedení šumavského parku informovalo, že někteří z vlků mohou způsobovat svým chováním problémy. Připustili, že s pomocí gumových projektilů a dalších nástrojů budou odborníci agresivní vlky plašit nebo odchytávat. V krajním případě mohou navrhnout i odstřel šelmy, ale potřebují jasné důkazy, že třeba ztrácí plachost a stává se nebezpečnou pro člověka nebo hospodářská zvířata.

Chování zvířete odborníci posuzují podle třístupňové škály závažnosti situace při blízkém setkání s vlkem.

„Pohotovostní plán je velmi komplexním a podrobným dokumentem. Jeho zpracovatelé se snažili domyslet snad všechny možné varianty chování vlka, který se nějakým způsobem setká s člověkem. Jsou v něm popsané situace a postupy od běžného pozorování zvířete z dálky až po to nejkritičtější, kterým je napadnutí člověka vlkem bez zjevné příčiny a bez vyprovokování,“ uvedl loni na podzim Martin Pazourek, náměstek ředitele Správy NP Šumava.