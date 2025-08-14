Zoologové ve středu kolem desáté hodiny zjistili, že se vlčice opět pohybuje v okolí návštěvnického centra. Vyrazili okamžitě na místo.
„Zvíře se jim podařilo zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou z pušky. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, provedli vizuální zdravotní kontrolu a načetli identifikační čip,“ popsal úspěšný zásah mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.
Čip zoologům potvrdil, že se jedná o samici, která od narození žije ve vlčím výběhu.
Samice je zatím pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu, který je součástí areálu návštěvnického centra. Nemá žádné zdravotní problémy.
Návštěvnické centrum zatím zůstává uzavřené. Jednak kvůli odchycené vlčici v rámci její aklimatizace a zároveň chtějí správci parku mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk.
V okolí výběhu je proto stále nastražená odchytová past, ještě dnes chtějí systém fotopastí doplnit o další zařízení, zkontrolují oplocení a znovu přepočítají zvířata ve výběhu. Ze třinácti jich ve středu napočítali jen osm.
Mluvčí NP dále informoval, že trus od vlka, který nalezli na začátku srpna v okolí Kundratic u Hartmanic, nepochází od včera lapené vlčice.
„Tím se potvrzuje, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování každého nahlášeného setkání s vlkem na Šumavě a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ zmiňuje Dvořák. Je tedy důležité, aby je veřejnost informovala o jakémkoliv setkání s vlkem. Nutné je uvést místo a čas pozorování.
