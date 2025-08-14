Vlčici, která několik dní pobíhala kolem výběhu v Srní, odchytili zoologové

Autor: vb
  10:22
Správcům Národního parku Šumava se v noci ze středy na čtvrtek podařilo odchytit vlčici, která od minulého pátku pobíhala kolem výběhu v Srní. Odlovili ji pomocí uspávací pušky. Čip potvrdil, že se jedná o samici, která utekla z výběhu.
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se...

Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se podařilo odchytit. (14. srpna 2025) | foto: NP Šumava

Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z...
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
14 fotografií

Zoologové ve středu kolem desáté hodiny zjistili, že se vlčice opět pohybuje v okolí návštěvnického centra. Vyrazili okamžitě na místo.

„Zvíře se jim podařilo zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou z pušky. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, provedli vizuální zdravotní kontrolu a načetli identifikační čip,“ popsal úspěšný zásah mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Čip zoologům potvrdil, že se jedná o samici, která od narození žije ve vlčím výběhu.

Test DNA potvrdil, že z výběhu v Srní utekla vlčice. Další členy smečky hledají

Samice je zatím pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu, který je součástí areálu návštěvnického centra. Nemá žádné zdravotní problémy.

Návštěvnické centrum zatím zůstává uzavřené. Jednak kvůli odchycené vlčici v rámci její aklimatizace a zároveň chtějí správci parku mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk.

V okolí výběhu je proto stále nastražená odchytová past, ještě dnes chtějí systém fotopastí doplnit o další zařízení, zkontrolují oplocení a znovu přepočítají zvířata ve výběhu. Ze třinácti jich ve středu napočítali jen osm.

Mluvčí NP dále informoval, že trus od vlka, který nalezli na začátku srpna v okolí Kundratic u Hartmanic, nepochází od včera lapené vlčice.

„Tím se potvrzuje, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování každého nahlášeného setkání s vlkem na Šumavě a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ zmiňuje Dvořák. Je tedy důležité, aby je veřejnost informovala o jakémkoliv setkání s vlkem. Nutné je uvést místo a čas pozorování.

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci (12. 8. 2025)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...

14. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:56

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyhrazené parkování přináší problémy, kroměřížská radnice zpřísní pravidla

Město Kroměříž chystá nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacích míst. Dočasně kvůli tomu nepřijímá žádosti. Týká se to žadatelů se zdravotním postižením, tedy držitelů průkazů tělesně...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 centimetru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:32

V Českých Budějovicích dnes utrpěl muž popáleniny při práci na horkovodu

V Českých Budějovicích dnes ráno utrpěl třicetiletý muž popáleniny při práci na horkovodu. Záchranáři jej museli letecky transportovat na popáleninovou kliniku...

14. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa

Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda...

14. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Podmínka za napadení nožem je málo, do případu zasáhla šéfka žalobců Bradáčová

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s tím, aby napadení nožem před plzeňským barem z července 2023 skončilo jen podmíněným trestem. Podala dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Navrhuje...

14. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:12

Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Ve čtvrtek dopoledne před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl...

14. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Expozice v kostele připomíná odvahu obránců Brna při švédském obléhání

Úspěch obránců Brna při švédském obléhání za třicetileté války může i dnes dodávat naději a odvahu lidem, kteří propadají skepsi. "I tehdy obránci určitě...

14. srpna 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny za 35 milionů korun

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice se chystá regenerace území v okolí řeky Lučiny. Téměř 800 metrů dlouhý úsek kolem Lučiny by se měl za 35...

14. srpna 2025  10:01,  aktualizováno  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.