V okolí Srní dál hledají vlky z výběhu, na samici číhají s uspávací puškou

Autor: jis, ČTK
  12:12aktualizováno  12:12
Správcům Národního parku Šumava se zatím nepodařilo odchytit vlky, kteří podle všeho utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Na místo, kde třináctičlenná smečka žije, se v posledních dnech pravidelně vrací jeden vlk. Je to zřejmě samice, která se nejspíš chce do výběhu vrátit. Správci na ni číhají s uspávací puškou. Mezitím přicházejí zprávy od lidí, kteří hlásí, kde všude vlky viděli.

Jak se vlčice dostala z výběhu, se doposud nepodařilo zjistit. V tříhektarovém členitém prostoru byla původně třináctičlenná smečka, podle posledních pozorování je tam ale nyní jen devět zvířat. Odborníci z parku se i díky zprávám od veřejnosti také snaží monitorovat pohyb dalších vlků na Šumavě.

Návštěvnické centrum Srní včetně vlčího výběhu je pro turisty zavřené. Správci parku se tam nyní snaží odchytit vlka, který se kolem výběhu pohybuje. (12. srpna 2025)
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025)
30 fotografií

K výběhu už dříve instalovali průchozí odchytovou klec. Vlčice se jí ale vyhýbá. V úterý proto přidali ještě nášlapnou past a snaží se vypozorovat chování zvířete.

U výběhu se vlčice ukázala v úterý večer i ve středu ráno. „Kolegové se snažili jí nadběhnout s uspávací puškou, kdyby se ji podařilo uspat, ale nepodařilo. V tuto chvíli víme, že ten jedinec se stále pohybuje v okolí vlčího výběhu. Jeho aktivita je prakticky identická - ráno, dopoledne, podvečer a večer. Samozřejmě se budeme snažit ji nějakým způsobem dostihnout a uspat,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

Správcům parku se od lidí dostávají zprávy o nedávném pohybu vlků. Nejvíc je jich z okolí návštěvnického centra. „Máme také informace například o pozorování z posledních dnů u Keplů, pozorování u jezera Laka, pozorování například u Chaty Rovina nad Hartmanicemi a na dalších různých místech,“ vyjmenoval Dvořák.

Pracovníci parku tato pozorování evidují, jezdí na místa hlášeného výskytu a snaží se tam zjistit pobytové stopy vlka, případně odebrat genetické materiály, které se posílají k určení DNA do laboratoře.

Neznamená to ale, že všechna hlášení se týkají vlků, kteří mohli uniknout z výběhu u návštěvnického centra. „Víme o tom, že na Šumavě žije osm potvrzených vlčích smeček, takže ta hlášení se mohou týkat i divokých vlků,“ podotkl mluvčí.

Kontakty pro nahlášení setkání s vlkem

Jan Mokrý 731 530 472
Oldřich Vojtěch 731 530 211 Martin Pazourek 731 530 546

Pro správce parku jsou důležité všechny informace s ohledem na současnou situaci i pro monitoring divoké populace těchto šelem. Jsou tak vděčni za informace, je také důležité, aby lidé svá pozorování doplnili i o co nejpřesnější čas a místo setkání s vlkem, o chování zvířete - jestli bylo plaché, zastavilo se, dívalo se na lidi, jestli šlo třeba křikem odehnat a podobně. Pomůže také fotografie či video.

A proč vlastně vlka, který se pohybuje kolem návštěvnického centra, chtějí správci parku odchytit, když ve volné přírodě žije několik smeček? „Tento vlk zatím žádné nebezpečné chování pro člověka nevykazoval, ale má určité znaky nestandardního chování. Tím myslím to, že je méně plachý. Na základě krizového plánu máme povinnost ho odchytit,“ vysvětlil Dvořák.

Podle něj se lidé volně se pohybujících vlků nemusejí bát. Na druhé straně je ale na místě obezřetnost.

Aktuálně se na území Šumavy a Bavorského lesa pohybuje odhadem kolem 30 až 40 vlků. „Výrazně regulují jelení zvěř. Například za jeden lovecký rok 2017/2018 jsme odlovili kolem 1 100 kusů jelení zvěře. Teď je to kolem pěti set. Se zbytkem nám pomáhají právě vlci. Dochází i díky tomu k menšímu poškození stromů okusem. Vlci se stali i zajímavým predátorem pro bobra. Když jsme dělali genetickou analýzu vlčího trusu, zjistili jsme, že 94 procent tvoří spárkatá zvěř a 4 procenta bobři,“ vysvětlil užitečnost vlků v přírodě Dvořák.

Minulý týden v úterý našli jednoho uhynulého jedince na takzvané Adámkově cestě mezi Prášilským jezerem a Poledníkem, což je kousek od výběhu. Měl prokousnuté hrdlo. Je možné, že to má na svědomí jiný, volně žijící vlk. Zda to byl utečenec z výběhu, prozradí až výsledky genetických testů.

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

Pracovníkům parku se zatím nepodařilo zjistit, jak se vlci mohli dostat z výběhu v Srní. Oplocení pravidelně kontrolují, v minulých dnech našli jen na jednom místě pokus o podhrabání plotu, nebylo ale tak velké, aby se jím protáhlo dospělé zvíře.

„V tuto chvíli vidíme, že ta smečka vevnitř je nějakým způsobem stabilní, chová se normálně, nemáme vůbec náznaky, že by docházelo k nějakému poškození plotu zevnitř ani zvenku, takže je to pro nás záhada,“ dodal mluvčí.

Ředitel parku Pavel Hubený ustanovil k odchytu vlka nebo vlků krizový štáb. Žádný z doposud monitorovaných vlků podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Vratislavické slavnosti v parku

K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.

13. srpna 2025  13:17

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...

13. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války

13. srpna 2025  13:13

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....

13. srpna 2025  13:10

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků

Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...

13. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci

Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.