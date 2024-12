Nové bydlení v Plzni brzdí vodovody, v řadě míst teď není možné stavět

Firmy Invizio development a Stavitelství Šmíd dokončují v Plzni bytovou lokalitu Litice Vyhlídka. Celkem 95 bytů v bytovkách čeká kolaudace v lednu, 40 rodinných domů někdy v průběhu příštího roku. Výjimečností této stavby je, že developerské seskupení muselo vybudovat za miliony korun vlastní vodárenskou infrastrukturu včetně stometrového vrtu nebo úpravny vody.

Jak říká jednatelka Invizia Michaela Džupinová, kdyby firma toto zázemí nevybudovala, byty vzniknout nemohly. Nyní lokalita bude čekat, až se k ní přiblíží městské trubky, aby se na ně mohli obyvatelé bytů napojit a nakupovat městskou vodu.

Takových projektů je ale po Plzni minimum. Většinou totiž developeři čekají, až infrastrukturu vybuduje město. Někteří mají ve městě pozemky nakoupené desetiletí a čekají, až se městské trubky prodlouží.

Vodárna Plzeň má projekty prodloužení či zkapacitnění vodárenské infrastruktury na příští roky za zhruba čtyři miliardy korun. Přispějí k tomu, aby ve městě vznikly tisíce nových bytů, ale i školy, školky či podnikatelské provozovny.

„Po firmách nemůžeme chtít, aby pro jednotlivé lokality drobných rodinných domů budovaly třeba miliardovou vodárenskou investici. To je, jako kdybychom chtěli, aby firmy stavěly dálnice,“ poznamenala ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Mluvím o nadřazené vodohospodářské infrastruktuře, tedy o páteřních řadách a vodojemech, na které se napojují jednotlivé lokality, což už si pak investoři zajistí sami. I u významných komunikací je to tak, že je staví města či stát, a drobná napojení nebo ulice už si zajistí investoři,“ doplnila Vostracká.

Vodohospodářská infrastruktura je podle ní zásadní pro celkový rozvoj města. „Není to důležité jenom pro nové rozvojové plochy, ale i pro posílení a stabilizaci stávajících ulic,“ sdělila. Jako příklad uvedla plánovaný vodárenský soubor Ostrá Hůrka pojmenovaný po lokalitě nad Starým Plzencem. „Když se vybuduje, ovlivní území až k nádraží, protože se jedná o ucelený systém,“ vysvětlila. Umožní také rozšiřování obytné výstavby na území značné části Slovan včetně Bručné, Čechurova, Černic, Koterova a části Radobyčic. Předpokládané náklady jsou odhadnuty na 720 milionů korun včetně DPH.

„Třeba na Doubravce už se uvnitř čtvrti nedá nic dostavět, protože tam vodárenská kapacita není,“ dodává Vostracká. Proto už se začala budovat nultá etapa vodárenského souboru Švábiny a Holý vrch. Umožní rozvoj území v oblasti Doubravky, Švábin a Červeného Hrádku. Náklady se odhadují ve výši kolem 780 milionů korun.

Podle Vostracké město nebuduje trubky kvůli developerům, ale kvůli lidem, aby měli vodu. „Pokud se zmíněné investice začnou budovat, posílí se vodárenská kapacita i v centru města, kde budou moci podnikatelé zahušťovat zástavbu. Lidé zde získají byty bez toho, že by se musely prodlužovat linky městské dopravy jako v případě, že se město rozrůstá do šířky.

O byty je zájem na okraji Plzně i v jejím centru

Ať v centru nebo na okraji je ale o byty zájem. „Až na jeden či dva rodinné domy máme všechny byty v lokalitě Litice Vyhlídka prodané,“ říká Džupinová, která je těsně před kolaudací vodárenského systému. „Vodárna k nám chodí na prohlídky, aby vše bylo podle plzeňských standardů a aby lidé měli městskou vodu,“ popsala Džupinová.

Zároveň přiznává, že už by v lokalitě, kde není voda, znovu stavět nechtěla, protože se jedná o velké podnikatelské riziko. Hraje se třeba o to, zda hydrogeologický průzkum bude odpovídat realitě, neboli jestli bude mít lokalita dost vody či zda bude voda použitelná. „V Liticích se nám vše podařilo realizovat, ale příště už bychom takové štěstí mít nemuseli,“ uvedla Džupinová.

Lokalitě s napojením na vodu dává přednost i společnost Avanti.cz. Jednatel Viktor Szabó uvedl, že voda je limitující faktor, ale pozemky zhodnocuje i napojení na trubky Plzeňské teplárenské nebo kabely internetového připojení. „I když PilsFree vše umí zabezpečit i vzduchem,“ popisuje Szabó.

Developer si podle něj musí při koupi pozemku hlídat i napojení na elektřinu. „Stačí mít elektřinu třeba jen deset metrů od pozemku a může to být problém, protože může vést přes zahradu, která je soukromá,“ přiblížil Szabó.

Podle Vostracké by se v případě vodárenské infrastruktury nemělo otálet a mělo by se investovat rychle. „Bude to záviset na množství peněz v městském rozpočtu či připravenosti jednotlivých staveb, s čímž souvisí i výkup pozemků,“ poznamenala ředitelka.

Na otázku, jestli se místo divadla za více než miliardu korun neměly v Plzni stavět vodovody, odpověděla, že na každou oblast včetně kultury či dopravy nebo vody musí město myslet. „Kdybychom hned po zrušení komorního divadla nepostavili nové divadlo, nikdy už bychom se k němu nedopracovali,“ myslí si Vostracká.