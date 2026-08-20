Voda ke koupání v Plzeňském kraji je většinou dobrá, nevyhovuje v Babyloně

Kvalita vody na většině z 30 venkovních koupacích ploch, které v Plzeňském kraji monitorují hygienici, je stále dobrá. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, která výrazně zápáchá a hygienici v ní nedoporučují koupání zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Zhoršenou jakost vody se sinicemi zaznamenali v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku a v oblasti Radost přehrady Hracholusky, kde je kvůli zvýšenému množství chlorofylu a sinic ve vodě zvýšená pravděpodobnost zdravotních komplikací u vnímavějších lidí.
Pouze smyslově mírně zhoršenou jakost vody má plzeňské jezírko Košutka, koupaliště Planá na Tachovsku, hráz přehrady Hracholusky, uvedli krajští hygienici. Jejich poslední dostupná měření jsou z 10. srpna, někde i starší.
Hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje, rozhodně nedoporučuje koupání ani v nádrži České údolí v Plzni nebo v oblasti kolem silničního mostu a Butova u nádrže Hracholusky. "V Českém údolí je průhlednost vody asi 20 centimetrů a je to takový sinicový koktejl," řekl Duras. Odumírající sinice produkují látky cyanotoxiny, které mohou škodit zdraví.
Poměrně vhodné podmínky jsou podle něj v nádrži Hracholusky u hráze, kde je teplota vody při hladině kolem 23 stupňů a průhlednost vody 2,6 metru. "Je sice pravda, že se ve vodním sloupci už vyskytují vločky sinic, ale pořád je těch vloček poměrně málo. Není riziko, že by lidé byli postiženi těmi látkami, které sinice produkují," řekl Duras. V oblasti Butova je velmi málo vody a málo sinic, voda má ale vegetační zákal a ke koupání není rovněž vhodná.
Košutecké jezírko v Plzni si stále drží poměrně dobrou kvalitu vody s průhledností 1,5 metru. Sinice jsou tu hluboko pod hygienickým limitem, uvedl Duras.
"Velký Bolevecký rybník v Plzni se stále honosí průhledností 3,8 metru, je bez sinic a samozřejmě k takhle čisté vodě patří vodní rostliny, takže plavci musí počítat s tím, že občas na nějakou vodní rostlinu narazí," popsal hydrobiolog situaci na nejoblíbenější vodní ploše v Plzni. I další plzeňské rybníky mají většinou dobré podmínky pro plavce. Senecký rybník s průhledností kolem dvou metrů má více vodních rostlin. Třemošenský rybník je bez rostlin, ale s nízkou průhledností způsobenou vegetačním zákalem rozsivek. Sinic je tam zatím málo, ale ke koupání není voda příjemná. Šídlovský rybník se vyznačuje stále velmi dobrou kvalitou vody s průhledností kolem tří metrů. Stabilně velmi dobrou kvalitu vody s neškodným hnědým zabarvením rašelinnými látkami si udržuje Kamenný rybník s průhledností mezi 1,5 a dvěma metry, shrnul Duras.