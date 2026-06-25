Voda v koupalištích Plzeňského kraje je dobrá, její teplota je až 28 stupňů

Dobrou kvalitu vody mají venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Jen smyslově mírně zhoršenou jakost, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatní sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu.
"Teplota stojatých vod, tedy rybníků a přehrad, se pohybuje mezi 26 až 28 stupni Celsia, což je celkem nebývalé," řekl dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody na vybraných lokalitách v kraji dlouhodobě sleduje.
"Sinice obvykle ještě nejsou rozvinuté, ale záleží na lokalitě," uvedl. Z plzeňské Bolevecké rybniční soustavy má nejlepší podmínky Velký Bolevecký rybník s průhledností 2,1 metru. Výborné podmínky jsou i v Kamenném a v Šídlovském rybníce, kde je průhlednost kolem 2,5 metru, na Třemošenském a Seneckém rybníku asi 1,5 metru. "Sinice jsou v celé soustavě velmi hluboko pod hygienickou hranicí, což je obrovské plus," uvedl Duras. Letos mají podle Durase zrychlený nástup, protože jsou vedra a teče málo vody.
Výbornou kvalitu vody s vysokou průhledností má u hráze, tedy v dolní části, přehrada Hracholusky - největší vodní plocha v kraji. "Oproti horní části je v těchto dnech ta odlišnost obrovská. Ke zlomu dochází kousek pod silničním, takzvaným novým mostem," uvedl Duras. U hráze a na Radosti je průhlednost vody 4,5 metru, což je podle něj výtečné i na potápění a šnorchlování, sinice jsou hluboko pod hygienickou normou. U silničního mostu je vidět jen do 1,6 metru, což je hraniční, a sinic už je tam dost. A nejhorší situace je ad mostem, řekl Duras.
"Tam došlo k tomu, že první vlna sinic teď odumírá docela rychle, můžeme tam pozorovat nepříjemné šedavé zbarvení vody, což znamená, že se rozvinou sinice druhé vlny, které už jsou tam připraveny ve značném množství. Takže horní část Hracholusek se za tohohle parného počasí nebude vyvíjet příznivě," uvedl. Naopak v dolní části je prognóza příznivá na tři týdny až na měsíc.