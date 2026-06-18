Voda v koupalištích v Plzeňském kraji má na startu sezony dobrou kvalitu

Dobrou kvalitu vody mají na začátku letní koupací sezony venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Jen smyslově mírně zhoršenou jakost, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici pouze v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatní sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu. Její teplota v rybnících a přehradách se v pondělí pohybovala mezi 18 až téměř 20 stupni Celsia. Výbornou kvalitu vody s vysokou průhledností má u hráze přehrada Hracholusky, řekl dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody na vybraných lokalitách v kraji dlouhodobě sleduje
"Na vodní nádrži Hracholusky průhlednost u hráze dosahuje 4,5 metru, takže je ideální na plavání, ale i na potápění a šnorchlování. Obecně je teď na rybnících a přírodních nádržích období nejkvalitnější vody, lepší už letos v plavecké sezoně nebude," uvedl Duras. Teplota vody podle něj na začátku týdne nebyla vysoká, pár horkých dnů, které předpověď slibuje, ale povrchovou vrstvu vody spolehlivě rychle ohřeje, řekl.
Z plzeňské Bolevecké rybniční soustavy má nejlepší podmínky Velký bolevecký rybník s průhledností kolem čtyř metrů, ve vodě nejsou sinice a plavcům by neměly vadit ani vodní rostliny, protože je pravidelně kosí speciální vyžínací loď. Velmi dobré podmínky jsou i na ostatních rybnících soustavy.
Pro plavce připravili letos provozovatelé některých koupališť novinky. Například na Boleveckém rybníku Plzeň postavila za 20 milionů korun na pláži Ostende tři nová plovoucí mola pro relaxaci i pro vodní sporty. Radnice ve Starém Plzenci za 9,5 milionu korun rekonstruovala plovárnu, která byla ve špatném stavu. Město opravilo vanu bazénu, nová je převlékárna, sprchy, mobiliář, chodníčky a filtrační zařízení. Na koupališti Babylon letos Domažlice postavily velkou skluzavku a opravily skákací molo.