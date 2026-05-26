Vodní záchranáři na Hracholuskách dostanou nové molo za 327.000 korun

Vodní záchranáři, kteří působí na přehradě Hracholusky na Tachovsku a severním Plzeňsku, dostanou letos nové molo. Jejich staré kovové molo bylo za hranicí životnosti, bylo nestabilní a rozpadalo se. Pro práci vodních záchranářů je přitom nezbytné. Plzeňský kraj uvolnil na molo přes 327.000 korun, což pokryje celé náklady. Nové molo bude nejen z trvanlivějších materiálů, bude i větší a lehčí, řekl ČTK Pavel Barák z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže.
Staré molo bylo ze dřeva a železa, nové bude z plastů a hliníkových kompozitů. "Bude také širší, což zajistí jeho větší stabilitu. Výhodou je i jeho nižší hmotnost, protože po konci sezony musíme molo vytahovat na břeh a to staré je velmi těžké a obtížné na manipulaci," řekl Barák.
"Vodní záchranáři na Hracholuskách mají během sezony až 130 výjezdů po celé vodní ploše, takže jsou pro bezpečnost na přehradě naprosto zásadní. Právě u mola předávají pacienty posádkám záchranné služby a kotví své čluny," řekl hejtman Kamal Farhan (ANO). Sezona vodních záchranářů na největší vodní ploše Plzeňského kraje začíná v červnu a trvá do konce září, v červenci a srpnu je nepřetržitá, v červnu a září o víkendech.
Podle Baráka patří vodní záchranáři z Hracholusek k nejvytíženějším v Česku. Úzce spolupracují s hasiči i se zdravotnickou záchrannou službou. Ve službách na 22 kilometrů dlouhé přehradě se střídá kolem 50 dobrovolníků. Jsou mezi nimi lékaři, záchranáři, hasiči, ale i zlatník nebo truhlář. Mají hodně technických zásahů, pomáhají u úrazů a zdravotních indispozicí plavců, ošetřují úrazy a zranění na břehu - tržné rány či bodnutí hmyzem, pomáhají i s transportem pacientů z míst, která jsou po souši pro sanitky obtížně přístupná.
Kraj letos rovněž vodním záchranářům věnoval sanitku, kterou vyřadila z provozu zdravotnická záchranná služba. Bude sloužit při převozu vybavení nebo při vyhledávání pohřešovaných a utonulých lidí. Vodní záchranáři mají i potápěče a speciální techniku. "Jejich sonar tým od května 2025 do března 2026 zasahoval celkem u 25 pátracích akcí, při kterých bylo nalezeno osm osob, a podílel se také na dalších zásazích mimo náš region," řekl krajský radní pro zdravotnictví Karel Pressl (ANO).