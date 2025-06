Už od časného rána do vojenského prostoru proudily nekonečné davy lidí, auta v průběhu dopoledne zaplnila obří záchytná parkoviště. Odhadem akci sledovalo přes 40 tisíc návštěvníků. Kolem poledne dorazil prezident Petr Pavel, který poobědval s vojáky a hodně mluvil s lidmi v uniformách.

Navštívil tu i expozici společnosti Excalibur Army, ve která byla mimo jiné vystavená i nejnovější obrněná vozidla. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že zájem veřejnosti o Bahna je rok od roku větší, i když se většinou koná v horkém počasí.

„Jsme hrdí na to, že se naše armáda, nejen pozemní a vzdušné síly, může pochlubit nejen novou technikou, ale že naši vojáci a vojákyně tu mohou ukázat lidem své schopnosti a dovednosti. Do letošního ročníku se zapojily se svojí technikou armády z Polska a Slovenska. Kromě Pandurů a Titusů jsou tu k vidění i tanky Leopard 2A4, během letních měsíců bychom chtěli dokončit akvizici tanků Leopard 2A8. V příštích letech by se tu možná mohly prohánět i tyto nové tanky,“ řekla ministryně obrany.

Akce přibližuje armádu lidem

Náčelník generálního štábu Karel Řehka podotkl, že tato akce stojí armádu velké úsilí. „Armáda tu má přes 700 vojáků a zhruba 250 kusů techniky. Myslím, že úsilí, které do Bahen vkládáme, přibližuje armádu blíže lidem. Ti tak o armádu mají zájem,“ shrnul Řehka.

Tank Leopard, se kterým vojáci jezdili před návštěvníky i po cvičišti, v zázemí akce lákal velké i malé. Zejména chlapci neodolali a pod dohledem vojáků lezli až na horu na věž tanku. Mnoho lidí sledovalo také polské vojáky, když sestavovali na obrněném vozidle velký dron připomínající zmenšené dopravní vrtulové letadlo.

Armáda není jen o technice, ale především o lidech. Ministryně Černochová i Karel Řehka potvrdili, že počty vojáků by se měly navýšit. Jenže s nedostatky lidí se potýkají všechny uniformované složky v České republice.

Prezident Petr Pavel na 35. ročníku Dne pozemního vojska Bahna 2025. (21. června 2025)

„Na konci roku 2004 byla armáda postavená na vizi nechystat se na žádný velký konflikt, na konvenční válku, protože nehrozí. Platil takzvaný odložený princip potřeby. Postavili jsme nějaký model armády, ale dneska jsme v úplně jiné bezpečnostní situaci. Armáda má podle aktuálního vývoje úplně jiné zadání. Není tu systém, který by nám generoval dostatečný počet záloh, bez kterých se neobejdeme,“ popsal Řehka.

Už prvotní analýza podle něj říká, že bude potřeba nějakých 37 500 vojáků a i víc aktivních záloh. „My to teprve analyzujeme. Nechceme jenom navyšovat, ale i optimalizovat a někde třeba i ubrat,“ doplnil.

Zlepšení benefitů i zvýšení platů

Podle ministryně je zapotřebí rozpohybovat i některé procesy uvnitř armády, aby například byly pro zájemce lépe průchodné zdravotní testy, aby kapacity zvládaly vojenské nemocnice i výcvikové středisko ve Vyškově.

„S vývojem medicíny se dnes detekují například nemoci, které dříve pro službu nikomu nevadily, protože se na ně nepřišlo. Nechceme snižovat zdravotní požadavky například u výsadkářů nebo stíhačů, ale u některých procesů si to můžeme dovolit. V neposlední řadě to jsou platy a benefity, protože nikdo nevymyslel nic lepšího, jak oceňovat lidi, než peníze,“ doplnila Černochová.

Zvýšení platů a benefitů je podle ministryně cesta, jak udržet vojáky a dál získávat nové zájemce. Na Bahnech měla rekrutační středisko armáda ale i policie.

Tisíce lidí se vydaly na cestu na 35. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2025. (21. června 2025)

Historická část Bahen také technikou připomněla 80. let od konce druhé světové války. Tomu se věnovaly i ukázky. Jedna připomněla zatčení K. H. Franka v Rokycanech v květnu 1945, situaci na demarkační čáře i bojůvky už po oficiální kapitulaci poražené německé armády, při kterých ještě ještě několik dnů po válce umírali Češi.

Do hodinové historické ukázky se zapojila více než desítka tanků tří armád a jejich další technika i vojáci. Scény dokreslovaly stíhačky a piloti sovětské stíhačky JAK i německé Messerschmitt spolu sváděli i vzdušné souboje. Většina strojů a bojovníků byla z Muzea na demarkační linii v Rokycanech nebo z vojenského muzea v Lešanech.