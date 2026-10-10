Volby v Domažlicích opět vyhrálo ANO, má šest mandátů proti minulým pěti

Komunální volby v Domažlicích vyhrálo znovu hnutí ANO, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo Sdružení pro město Domažlice rovněž se šesti mandáty. Třetí uskupení Pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 46,48 procenta voličů. Čtvrtá ODS má dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě uskupení Vaše Domažlice. Šesté je Žijeme Domažlice s jedním mandátem. Vítězné ANO chce v nadcházejícím týdnu jednat se všemi stranami, jednání plánuje také Sdružení pro město Domažlice (SPMD).
"Volby jsme vyhráli, získali jsme o mandát víc než minule. Jako vítězové voleb navrhneme se sejít a jednat s ostatními stranami, uvidíme, jak to dopadne," řekl lídr vítězného ANO Radek Wiesner, který byl po minulých obecních volbách zvolen starostou, ale během volebního období odvolán. Kamil Jindřich, lídr SPMD, které má stejný počet zastupitelů jako ANO dnes ČTK řekl, že se dohodli se stranou současného starosty Stanislava Antoše (Pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí), že do vyjednávání o dalších koalicích budou pokračovat společně. To jim ale ještě nedá nadpoloviční většinu hlasů. "Jednat budeme s ostatními stranami. O programu, obsazení funkcí v radě i ve výborech zastupitelstva," řekl Jindřich ČTK.
Také Antoš potvrdil, že jeho uskupení vidí možnou spolupráci se SPMD, s dalšími stranami bude dál jednat. Rád by, aby budoucí koalice byla silnější než jen s těsnou nadpoloviční většinou hlasů. "Máme čtyři mandáty, nejsme ti, kdo mají všechny trumfy v ruce," řekl Antoš
V roce 2022 kandidovalo v Domažlicích deset subjektů. Volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 21,65 procenta hlasů a pět mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo rovněž s pěti mandáty za 20,38 procenta hlasů SPMD. Třetí Vždy Domažlice - KDU-ČSL a nezávislí získaly tři zastupitele, stejně jako čtvrtá ODS. Po dvou mandátech měli Piráti a SPD a jedno křeslo připadlo uskupení Domažlice pro všechny. Voleb se zúčastnilo 45,98 procenta voličů. Na koalici se původně dohodlo ANO, Piráti, ODS a Domažlice pro všechny. Dohromady měli 11 hlasů. V červnu 2023 ale zastupitelstvo odvolalo starostu z ANO a koalice se rozpadla. Novou koalici utvořilo sdružení Vždy Domažlice, Piráti, SPMD a částečně i ANO. Během volebního období oba zastupitelé zvolení za Piráty stranu opustili. Nyní se bývalý pirátský hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dosavadní místostarosta, rovněž bývalý Pirát Viktor Krutina dostali do zastupitelstva jako bezpartijní za uskupení Vaše Domažlice.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 23,82 16.574 6
Sdružení pro město Domažlice/STAN 22,85 15.897 6
KDU-ČSL 15,64 10.883 4
ODS 10,72 7460 2
Vaše Domažlice 8,87 6174 2
Žijeme Domažlice 7,01 4879 1
SPD 4,83 3363 0
Piráti 3,17 2203 0
Stačilo! 3,07 2138 0
zdroj: www.volby.cz