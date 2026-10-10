Volby v Klatovech vyhrála ODS, má 8 mandátů, druhá je Klatovy21

Komunální volby v Klatovech vyhrála ODS, získala osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila kandidátka Klatovy21 se sedmi mandáty. Třetí ANO bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,05 procenta voličů. Čtvrtí Nestraníci pro Klatovy mají pět mandátů, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Současný starosta a lídr vítězné ODS Rudolf Salvetr by byl rád, kdyby se podařilo uzavřít jednání o povolební koalici do týdne, řekl dnes ČTK.
ODS je v dvaadvacetitisícových Klatovech, druhém největším městě Plzeňského kraje, v obecních volbách nejúspěšnější stranou. Komunální volby zde vyhrává od roku 1994. Ze všech okresních měst regionu mají také nejdéle sloužícího starostu. Dvaašedesátiletý Salvetr je v čele města pět volebních období od roku 2006.
"Mám z výsledku pochopitelně velkou radost, získali jsme ještě větší procento hlasů než při minulých volbách. Chápu to jako ocenění naší práce od Klatovanů," řekl po sečtení výsledků voleb.
S kým by nejraději uzavřel koalici, Salvetr neřekl. "Pochopitelně povedeme koaliční jednání, ale jsme těsně po volbách. Já myslím, že je třeba zklidnit emoce z předvolební kampaně a budeme se bavit. Začnou rozhovory se všemi uskupeními, která prošla do zastupitelstva," řekl.
V roce 2022 v Klatovech kandidovalo devět subjektů. Volby tehdy vyhrála ODS, získala 25,8 procenta a rovněž osm mandátů. Druhá skončila společná kandidátní listina ČSSD (nyní SOCDEM) a ANO s 20,09 procenta hlasů a šesti mandáty. Třetí Klatovy21 (KDU-ČSL) získaly pět zastupitelů, Nestraníci čtyři, SPD tři a Sdružení pro Klatovy jen mandát. Voleb se zúčastnilo 41,69 procenta voličů. Vedení města tvoří koalice ODS, Nestraníci a ANO s ČSSD (SOCDEM) s většinou 18 mandátů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ODS 27,27 49415 8
Klatovy21 26,44 47913 7
ANO 18,98 34385 5
Nestraníci pro Klatovy 17,08 30942 5
SPD 7,01 12708 2
Stačilo! 3,22 5832 0
zdroj: www.volby.cz