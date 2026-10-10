ANO v Plzni poprvé vyhrálo volby, jednání o koalici začnou asi v neděli

Autor: ČTK
  19:44aktualizováno  11. října 1:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hnutí ANO poprvé vyhrálo komunální volby v Plzni jeho lídr a dosavadní primátor Roman Zarzycký chce zřejmě už v neděli začít jednat o sestavení nové koalice. Teprve následně se chce jako krajský předseda ANO věnovat sestavování koalic v městských obvodech. Nevyloučil spolupráci s ODS ani pokračování dosavadní koalice, její složení by se ale změnilo, protože Piráti se do zastupitelstva nejspíš nedostanou, řekl dnes Zarzycký ČTK.

ANO získalo v zastupitelstvu se 47 mandáty 18 křesel, dosud mělo 15, STAN na druhém místě má deset, před čtyřmi lety měl čtyři, ODS má osm, Pro Plzeň šest křesel a uskupení Chceme Plzeň, v němž se spojila TOP 09 se Zelenými a nezávislými získalo pět mandátů. Z dosavadních stran zastupitelstva neuspěla SPD a Piráti.

"Je to poprvé, co ANO ovládlo Plzeň. Já jsem za to vděčný. Pro mě je teď důležité, abychom postavili koalici, která bude pevná, stabilní, vydrží čtyři roky,“ řekl dnes Zarzycký ČTK. Nevyloučil ani dohodu s ODS, jejíž zástupci podle něj projevili ochotu se s ANO sejít. "My se budeme poctivě bavit se všemi partnery, protože i oni získali mandát od voličů," řekl. Připustil, že matematicky by většina mohla vzniknout i dohodou pouze s jedním dalším subjektem, za vhodnější ale považuje širší koalici. Dosavadní vedení města tvořilo ANO, STAN, Piráti a Pro Plzeň s 28 mandáty.

Zarzycký uvedl, že hnutí ANO splnilo většinu cílů, které si předchozí volební období stanovilo. "My jsme vyřkli mety, které jsme zhruba z 90 procent naplnili," řekl. Za nedokončený úkol označil mimo jiné projekt bazénu. V novém volebním období chce pokračovat ve velkých projektech i menších opatřeních, která zlepšují každodenní život obyvatel.

Ochotu vyjednávat o možné koalici potvrdil lídr ODS Lukáš Hegner. Výsledkem ODS podle něj odpovídá celostátnímu průměru ve velkých městech. "Kandidovali jsme po delší době sami, takže jsme si otestovali, kolik ODS reálně má procent. A teď se pokusíme stát se součástí nové vládní koalice. Pokud se budeme schopni domluvit na programových prioritách. Za nás chceme posunout město dopředu z hlediska bezpečnosti," řekl Hegner. Podle něj bude na vítězi voleb ANO, koho k jednání osloví a vyzve. "My jsme připravení," uvedl.

Lídr STAN a dosavadní náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar vidí výsledek jako ocenění za dosavadní práci na radnici. Oproti volbách v roce 2022 STAN výsledek víc než zdvojnásobil. "Bereme to tak, že témata, která jsme v koalici drželi my, evidentně lidé ocenili - stavění městských bytů, úpravy veřejného prostoru, náměstí, dopravní stavby ve smyslu cyklostezek a opatření pro pěší," vyjmenoval Tolar. Pokračování dosavadního spojenectví na radnici by se nebránil, zejména s některými partnery by mu ale muselo předcházet větší vyjednávání. "Museli bychom si vyříkat nějaké programové záležitosti a názory, protože tam jsme se ten poslední půlrok začali docela významně rozcházet. Třeba v názoru na dopravu, na její regulaci v centru, na potenciální příští regulaci vizuálního smogu a tak dál," řekl Tolar. STAN bude podle něj čekat, zda ho ANO k jednání osloví.

S výsledkem je spokojený i lídr Pro Plzeň, dosavadní radní pro sport Tomáš Morávek. "My nejsme národní strana, to znamená, že opravdu bojujeme o každý hlas a já beru 11,38 procenta jako úspěch. Jsme připravení jednat se všemi, kteří se dostali do zastupitelstva," řekl. Čeká, zda ho vítěz voleb a dosavadní koaliční partner vyzve k jednání. "Já jsem byl spokojený čtyři roky v koalici, kterou jsme měli," řekl. Pokud by Pro Plzeň dostalo pozvánku do koalice, rád by pokračoval v odpovědnosti za sport a rozvoj mládeže.

Michal Vozobule (TOP 09 - Chceme Plzeň) nečekal tak dobré výsledky poté, co se TOP 09 rozešla s ODS a lidovci v projektu Spolu. Lituje, že se STAN nepřistoupil na jejich návrh k předvolební spolupráci. "Platí pořád to, že my nechceme do koalice s hnutím ANO a byli bychom rádi, kdyby vznikly koalice bez populistického hnutí ANO. Ale to je na odvaze dalších kolegů z jiných stran a tak čekáme, jakým způsobem se k tomu postaví," uvedl.

Zklamání netajil Lídr Pirátů a dosavadní první náměstek primátora Pavel Bosák. Jeho strana se do zastupitelstva těsně nedostala. Dosud měla čtyři křesla. "Musíme respektovat výsledek a musím pogratulovat vítězům. Doufám, že se podaří složit úspěšnou a stabilní koalici a popřeju těm budoucím radním a budoucímu primátorovi, aby dál rozvíjeli město, jak to jen jde," reagoval Bosák. Přesto je spokojený, co se mu za čtyři roky podařilo ve městě prosadit. "Mám radost z toho, že se zavedla systémová opatření na spolupráci s investory, územní plánování se zpřehlednilo a zprůhlednilo," řekl. Jako svůj asi největší úspěch, který si chce připisovat, je prosazení stamilionové rekonstrukce zchátralého kulturního domu Peklo. Který se má na etapy opravit a dostavět.

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