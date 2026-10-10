Volby v Rokycanech vyhráli Rokycanští patrioti, mají osm mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Rokycanech opět vyhráli Rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady. Získali osm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se čtyřmi mandáty. Třetí Nezávislí budou mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Zúčastnilo se 41,37 procenta voličů. Rada, jehož strana oproti minulým volbám o dva mandáty posílila, dnes ČTK řekl, že by chtěl pokračovat v dosavadní koalici.
Čtvrté Společně změníme Rokycany (ODS,TOP 09 a nezávislí) má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Naše Rokycany s Piráty. Šesté je uskupení Pro Rokycany s jedním mandátem.
Ve čtrnáctitisícových Rokycanech, třetím největším městě Plzeňského kraje, vyhráli Rokycanští patrioti i minulé volby. Získali 28,7 procenta hlasů a šest mandátů. Druhé ANO mělo 23,85 procenta hlasů a pět mandátů. Třetí Spolu získalo za 13,28 procenta tři zastupitele. Čtvrtí Nezávislí dostali 13,23 procenta hlasů a tři mandáty, dva zastupitele získalo uskupení Pro naše Rokycany se Zelenými a nezávislými kandidáty. Po jednom mandátu získalo uskupení Pro Rokycany a KSČM. Voleb se zúčastnilo 40,46 procenta voličů. Na koalici se tehdy dohodli Rokycanští patrioti, ANO a uskupení Pro naše Rokycany - Zelení a nezávislí kandidáti, měli 13 mandátů.
"Mé předsevzetí bylo obhájit šest mandátů. To, že jsme dostali od voličů osm mandátů, ukazuje, že jsme to v Rokycanech opravdu v rámci celé koalice, nejenom patrioti, rozhýbali a že celá koalice byla funkční," řekl po sečtení výsledků Rada. Předpokládá, že dosavadní koalice přetrvá. "Když něco funguje, proč to měnit? Bavili jsme se před volbami a projevili jsme vůli společně pokračovat," uvedl Rada, který stál v čele města jedno volební období, předtím byl místostarosta.
Ačkoliv výsledky by patriotům umožnily vytvořit většinovou koalici pouze s druhým ANO, Rada předpokládá, že konečná koalice bude širší, tříčlenná až čtyřčlenná. "Ale řeknu to takhle: Kdo bude chtít přiložit ruku k dílu, toho do koalice vezmeme. Je to především o tom, že musíme Rokycany posunout zase dál," uvedl.
Mezi hlavní priority příštího období řadí Rada další opravy ulic a školy na Jižním předměstí, investice do čistírny odpadních vod a zahájení výstavby nové tělocvičny. Je třeba také hledat investora pro nový zimní stadion, který dosluhuje, a v delším horizontu řešit také chybějící tenisovou halu. Pozornost bude podle Rady vyžadovat rovněž koupaliště, které označuje za jednu z nejcennějších částí městského majetku.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Rokycanští patrioti 32,66 26.141 8
ANO 19,57 15.661 4
Nezávislí 12,00 9603 3
Společně změníme Rokycany (ODS,TOP 09) 11,90 9524 3
Naše Rokycany/Piráti 10,59 8472 2
Pro Rokycany 5,85 4681 1
Probudíme Rokycany 3,83 3069 0
KSČM 3,60 2883 0
Zdroj: www.volby.cz