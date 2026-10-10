Volby v Tachově vyhrálo Volím Tachov, má 11 mandátů, druzí jsou My Tachováci

Komunální volby v Tachově vyhrálo Volím Tachov, získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druzí skončili My Tachováci s pěti mandáty. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 46,12 procenta voličů. Dosavadní starosta a lídr vítězného sdružení Petr Vrána ČTK řekl, že by chtěl pokračovat ve spolupráci s dosavadním místostarostou zvoleným za uskupení My Tachováci.
Čtvrtý Za lepší Tachov má jeden mandát. SPD, Nový Tachov a Motoristé se do tachovského zastupitelstva nedostaly.
"Sami máme nadpoloviční většinu mandátů. Pro nás to znamená jednak potvrzení toho, že jsme za čtyři roky odvedli nějakou práci. Ohromně si toho vážíme, že jsme dostali důvěru a posílili svoji pozici. Budeme rádi pokračovat v koaliční spolupráci s kolegou místostarostou Strakou," řekl Vrána. Spojením těchto dvou uskupení by tak mohla vzniknout koalice s 16 mandáty, tedy víc než třemi čtvrtinami křesel v zastupitelstvu. Straka byl v minulém období zvolen za uskupení Za lepší Tachov.
V roce 2022 kandidovaly ve čtrnáctitisícovém čtvrtém největším městě kraje čtyři strany. Volby vyhrálo se 45,52 procenty hlasů uskupení Volím Tachov. Získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo se šesti mandáty za 29,16 procenta hlasů uskupení Za lepší Tachov. Třetí Patrioti Tachova měli 15,13 procenta hlasů a tři zastupitele a čtvrtí Idealisté pro Tachov měli 10,19 procenta hlasů a dva mandáty. Voleb se zúčastnilo 39,27 procenta voličů. Na koalici se domluvili zastupitelé z Volím Tachov a Za lepší Tachov, dohromady měli 16 mandátů.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Volím Tachov 45,11 34.166 11
My Tachováci 23,14 17.527 5
ANO 16,06 12.163 4
Za lepší Tachov 6,04 4572 1
SPD 3,92 2968 0
Nový Tachov 3,63 2750 0
Motoristé 2,11 1596 0
Zdroj: www.volby.cz