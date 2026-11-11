Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala zneplatnění celých voleb a druhá neplatnosti volby Jana Kuchaře a Josefa Heyduka (PRO Františkovy Lázně) do zastupitelstva města. Ve městě dlouhodobě trvá spor mezi Sdružením místních a opozicí, kterou nyní reprezentuje zejména PRO Františkovy Lázně. Nicméně výsledek voleb je podle soudu platný, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce plzeňského krajského soudu.
Základem obou stížností byly údajně pomlouvačná vyjádření strany PRO Františkovy Lázně a Jana Kuchaře v předvolební kampani, které poukazovaly mimo jiné na to, že Sdružení místních obsadilo předsedy volebních komisí, že dosavadní vedení města blokuje některé významné projekty. Také šlo o oznámení volebního komisaře za PRO o podezření z manipulace s lístky či špatně zajištěné volební urny.
Soud obě stížnosti označil jako nedostatečné pro zrušení nebo změnu výsledků voleb. "Návrh podrobně popisuje jednotlivé projevy kampaně, které navrhovatel považuje za nepravdivé, urážlivé či nepoctivé. Netvrdí však, že tato jednání výsledek voleb skutečně změnila, ani jak by bez nich byly mandáty rozděleny," uvedl soud.
Ohledně stížnosti na zvolení Kuchaře a Heyduka soud konstatoval, že navrhovatel ani v tomto návrhu netvrdí konkrétní vliv namítaných jednání na výsledek volby obou. "Neuvádí, kolik hlasů měli napadení kandidáti získat v důsledku kampaně, kdo by místo nich byl zvolen, ani proč. Opakuje obecná tvrzení o soustavnosti a intenzitě kampaně a v závěru uvádí, že jednání "hrubě ovlivnila výsledek volby" obou kandidátů. Jde o právní závěr bez skutkového substrátu," uvedl soud.
Navrhovatelem stížností bylo Sdružení místních, které volby letos ve Františkových Lázních vyhrálo, získalo 35,19 procenta hlasů a šest mandátů z 15. Se ziskem 33,60 procenta hlasů a pěti mandáty skončilo PRO Františkovy Lázně. Dva hlasy získala i Alternativa a po jednom i ANO a sdružení Fajn Frantovky.