Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Domažlicích, ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na společném postupu při koaličním vyjednávání se totiž dohodlo druhé Sdružení pro město Domažlice (SPMD), třetí uskupení Pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí a čtvrtá ODS. To jim dává 12 z 21 mandátů v zastupitelstvu. ČTK to dnes potvrdil lídr SPMD Kamil Jindřich a lídr Pro Domažlice a současný starosta, lidovec Stanislav Antoš. Zatím neuvedli, jestli je to konečná podoba budoucí koalice, nebo zda do ní ještě někoho přizvou.
ANO a SPMD mají shodně po šesti mandátech, Pro Domažlice čtyři, ODS a uskupení Vaše Domažlice mají po dvou zastupitelích a šesté Žijeme Domažlice skončily s jedním mandátem.
SPMD a Pro Domažlice se na společném postupu dohodly už v sobotu večer. "Dnešním dnem se naše desítka SPMD a Pro Domažlice rozšířila o další dva zastupitele z ODS, v tomto celku budeme dále jednat s ostatními," řekl dnes ČTK Jindřich. Podle Antoše se tyto strany dohodly na spolupráci. "Otázky jako program, konkrétní obsazení funkcí a podobně jsou záležitostí dalších jednání," řekl.
Lídr vítězné ANO Radek Wiesner uvedl, že povolební schůzka by se měla konat i v pondělí večer. "Volby jsme vyhráli, získali jsme o mandát víc než minule. Jako vítězové voleb navrhneme se sejít a jednat s ostatními stranami, uvidíme, jak to dopadne," řekl v sobotu ČTK Wiesner, který byl po minulých obecních volbách zvolen starostou, ale během volebního období ho zastupitelé odvolali a vznikla nová koalice.
V roce 2022 kandidovalo v Domažlicích deset subjektů. Volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 21,65 procenta hlasů a pět mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo rovněž s pěti mandáty za 20,38 procenta hlasů SPMD. Třetí Vždy Domažlice - KDU-ČSL a nezávislí získali tři zastupitele, stejně jako čtvrtá ODS. Po dvou mandátech měli Piráti a SPD a jedno křeslo připadlo uskupení Domažlice pro všechny. Na koalici se původně dohodlo ANO, Piráti, ODS a Domažlice pro všechny. Dohromady měli 11 hlasů. V červnu 2023 ale zastupitelstvo odvolalo starostu z ANO a koalice se rozpadla. Novou koalici utvořilo sdružení Vždy Domažlice, Piráti, SPMD a částečně i ANO. Během volebního období oba zastupitelé zvolení za Piráty stranu opustili. Nyní se bývalý pirátský hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dosavadní místostarosta, rovněž bývalý Pirát Viktor Krutina, dostali do zastupitelstva jako bezpartijní za uskupení Vaše Domažlice.