Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:02
Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý Michal Švadlena, půjde do vězení na 13 let. Žena podle pravomocného rozsudku vraždu svého exmanžela naplánovala, muži ji pak spolu vykonali.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Švadlena dostal snížený trest, protože od zadržení spolupracoval s policií. Odvolací senát mu v úterý změnil typ výkonu trestu, který si bude moci odpykat ve věznici s mírnějším režimem.

Trojici hrozily až výjimečné tresty přes 20 let vězení, podle verdiktu spáchali vraždu ze zištných důvodů a velmi surově. Oba muži se k činu přiznali, nevlastní bratr však zapojení své sestry odmítl. Bývalá manželka zavražděného muže obžalobu popřela.

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou hřebíkovačkou.
Jeden z mužů obviněných z brutální vraždy starosty obce na Plzeňsku. Před novináři si obličej ukrýval listinami. (20. října 2023)
Obviněná žena si také před novináři ukrývala obličej listinami. (20. října 2023)
Obviněná žena se snažila zakrýt obličej listinami. (20. října 2023)
9 fotografií

„Skutkové závěry nalézacího soudu jsou podle našeho názoru zcela správné,“ řekl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Podle něj se způsob plánování a provedení činu, včetně následného jednání, blížil k tomu, aby bylo obžalovaným možné uložit i výjimečný trest.

Tresty, které jim vyměřil pražský městský soud, tak podle Hodouška nejsou nepřiměřené.

Za zištnou vraždu exmanžela padlo od 13 do 20 let. Usmrtili ho tyčí a hřebíkovačkou

Žena se podle obžaloby s oběma muži na vraždě exmanžela domluvila a v říjnu 2023 ho vylákala do svého pražského bytu. Když byl muž v koupelně, pustila dva spoluobžalované dovnitř. Ženin nevlastní bratr a její známý Švadlena pak podle státní zástupkyně podnikatele usmrtili. Použili na to železnou tyč a hřebíkovačku.

Tělo starosty naložili do auta a odvezli ho do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde vůz zapálili. Trojice podle obžaloby chtěla přes dítě zavražděného získat peníze z dědictví.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Švadlena u hlavního líčení před městským soudem uznal celou obžalobu. Ženin nevlastní bratr tvrdil, že podnikatele zavraždil, ale jeho sestra o tom nic nevěděla. Do bytu v hlavním městě ho prý vylákal sám.

Tomu ale soudy neuvěřily. „Je zcela evidentní, že se snaží vyvinit paní obžalovanou,“ řekl v úterý Hodoušek. Podle rozsudku byla naopak žena iniciátorem činu, přestože se nepodílela přímo na zabití.

Právník starostovy bývalé ženy v úterý u soudu zopakoval, že žena podle něj zažívala dlouholetý stres a byla obětí domácího násilí. Její vina se podle něj neprokázala.

Exmanželka byla nepříčetná, zkritizoval obhájce posudek k vraždě starosty hřebíkovačkou

V odvolání kritizoval hlavní líčení u městského soudu nebo chování jedné z přísedících tamního soudního senátu. Obhájce jejího nevlastního bratra nesouhlasil s tím, že vražda byla spáchána trýznivým způsobem a kvůli penězům. Švadlena žádal mírnější trest.

Městský soud, jehož rozsudek v úterý odvolací senát potvrdil, ale v červenci uvedl, že se nic z ženiny obhajoby nepotvrdilo. Dcera u soudu nevypověděla, že by se podnikatel k bývalé manželce v době jejich manželství choval násilně. Nikdo z dalších svědků neuvedl, že by byl muž násilnický. Ani z komunikace po rozvodu nevyplynulo, že by se žena svého exmanžela bála, jak u soudu tvrdila.

Finanční motiv vraždy byl podle městského soudu jednoznačně prokázán. Podnikatelova bývalá manželka od muže sice dostávala výživné na děti, alimenty ale nebyly nijak vysoké. Ženin nevlastní bratr i Švadlena nepracovali a měli vysoké dluhy. Vražda byla podle rozsudku také velmi trýznivá. Trvala dlouho a muž při ní trpěl.

Pozůstalým a ministerstvu spravedlnosti musí žena s nevlastním bratrem dohromady nahradit několikamilionové odškodné. U Švadleny odvolací soud odkázal poškozené na civilní řízení.

24. července 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

U obce Mrač na Benešovsku se střetlo osobní auto s kamionem. Na místě jsou...

Provoz na tahu z Prahy na Benešov odpoledne výrazně zkomplikovala nehoda osobního vozu a kamionu. Na silnici 3 u obce Mrač řidič osobáku nejspíš nedobrzdil v koloně a zezadu naboural do návěsu, pod...

18. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké areny prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

18. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:42

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.