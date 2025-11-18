Švadlena dostal snížený trest, protože od zadržení spolupracoval s policií. Odvolací senát mu v úterý změnil typ výkonu trestu, který si bude moci odpykat ve věznici s mírnějším režimem.
Trojici hrozily až výjimečné tresty přes 20 let vězení, podle verdiktu spáchali vraždu ze zištných důvodů a velmi surově. Oba muži se k činu přiznali, nevlastní bratr však zapojení své sestry odmítl. Bývalá manželka zavražděného muže obžalobu popřela.
„Skutkové závěry nalézacího soudu jsou podle našeho názoru zcela správné,“ řekl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Podle něj se způsob plánování a provedení činu, včetně následného jednání, blížil k tomu, aby bylo obžalovaným možné uložit i výjimečný trest.
Tresty, které jim vyměřil pražský městský soud, tak podle Hodouška nejsou nepřiměřené.
|
Za zištnou vraždu exmanžela padlo od 13 do 20 let. Usmrtili ho tyčí a hřebíkovačkou
Žena se podle obžaloby s oběma muži na vraždě exmanžela domluvila a v říjnu 2023 ho vylákala do svého pražského bytu. Když byl muž v koupelně, pustila dva spoluobžalované dovnitř. Ženin nevlastní bratr a její známý Švadlena pak podle státní zástupkyně podnikatele usmrtili. Použili na to železnou tyč a hřebíkovačku.
Tělo starosty naložili do auta a odvezli ho do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde vůz zapálili. Trojice podle obžaloby chtěla přes dítě zavražděného získat peníze z dědictví.
Švadlena u hlavního líčení před městským soudem uznal celou obžalobu. Ženin nevlastní bratr tvrdil, že podnikatele zavraždil, ale jeho sestra o tom nic nevěděla. Do bytu v hlavním městě ho prý vylákal sám.
Tomu ale soudy neuvěřily. „Je zcela evidentní, že se snaží vyvinit paní obžalovanou,“ řekl v úterý Hodoušek. Podle rozsudku byla naopak žena iniciátorem činu, přestože se nepodílela přímo na zabití.
Právník starostovy bývalé ženy v úterý u soudu zopakoval, že žena podle něj zažívala dlouholetý stres a byla obětí domácího násilí. Její vina se podle něj neprokázala.
|
Exmanželka byla nepříčetná, zkritizoval obhájce posudek k vraždě starosty hřebíkovačkou
V odvolání kritizoval hlavní líčení u městského soudu nebo chování jedné z přísedících tamního soudního senátu. Obhájce jejího nevlastního bratra nesouhlasil s tím, že vražda byla spáchána trýznivým způsobem a kvůli penězům. Švadlena žádal mírnější trest.
Městský soud, jehož rozsudek v úterý odvolací senát potvrdil, ale v červenci uvedl, že se nic z ženiny obhajoby nepotvrdilo. Dcera u soudu nevypověděla, že by se podnikatel k bývalé manželce v době jejich manželství choval násilně. Nikdo z dalších svědků neuvedl, že by byl muž násilnický. Ani z komunikace po rozvodu nevyplynulo, že by se žena svého exmanžela bála, jak u soudu tvrdila.
Finanční motiv vraždy byl podle městského soudu jednoznačně prokázán. Podnikatelova bývalá manželka od muže sice dostávala výživné na děti, alimenty ale nebyly nijak vysoké. Ženin nevlastní bratr i Švadlena nepracovali a měli vysoké dluhy. Vražda byla podle rozsudku také velmi trýznivá. Trvala dlouho a muž při ní trpěl.
Pozůstalým a ministerstvu spravedlnosti musí žena s nevlastním bratrem dohromady nahradit několikamilionové odškodné. U Švadleny odvolací soud odkázal poškozené na civilní řízení.
|
24. července 2025