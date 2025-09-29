Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

Petr Ježek
  14:42aktualizováno  14:42
U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou, stojí ve spisu. Podle znalkyň bývalý primář Domažlické nemocnice netrpí žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Míní, že čin byl zřejmě pomstou a alkohol, který předtím vypil, jeho chování jen odbrzdil.

Jednačtyřicetiletý lékař Vojtěch Č. (celé jméno obviněného neuvádíme s ohledem na jeho rodinu, pozn. red.) obžalovaný za vraždy milenky a pokusu o vraždu známé dnes u soudu jen velice těžce skousával slova psycholožky a psychiatričky o jeho sebestřednosti, kdy nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, ale zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

„Postavení, ocenění, pochvaly od druhých mu nahrazují vlastní nejistotu, nedostatečné sebevědomí. Kdyby viděl problém v sobě, měl by tendenci pracovat na sobě a nestaly by se ty věci,“ míní znalkyně, které soudci plzeňského soudu dnes vyslýchali prostřednictvím videokonference.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Znalkyně připomněly, že při výsleších si stěžoval, jak se k němu zavražděná milenka mohla chovat tak ošklivě, když on jí přece tolik pomáhal. „Její chování vnímal jako úkorné, opakovaně zaznívalo, že ona se k němu chovala špatně, nespravedlivě, její jednání nebylo správné,“ uvedla znalkyně.

Osmadvacetiletou lékařku, která byla jeho milenkou, podle obžaloby škrtil, pak ji v bytě zřejmě na dlouhou dobu svázal do kozelce a nakonec její život ukončil několika ranami sekerou do hlavy a obličeje.

Po činu podle spisu odjel za známou do Třemošné u Plzně, se kterou si chtěl prý jen popovídat. Žena věděla o jeho záletech od podváděné manželky. I ji škrtil a svázal, pak se probíral jejím mobilem. Zejména ho zajímalo, co si psala s jeho manželkou. Známá jeho běsnění přežila.

Souzený lékař při výpovědích znalkyň několikrát jen stěží zadržoval slzy. Před soudem zdůraznil, že byl šikanovaný, když nastoupil po škole do plzeňské nemocnice, a co všechno v ní pak ale dokázal vybudovat. „Když jsem si přečetl znalecký posudek, měl jsem pocit, že snad ani nejsem člověk,“ rozbrečel se v soudní síni.

S obětí dřív pracoval. Primář podezřelý z hrůz v Plzni měl pověst manipulátora

„Jak jsem sebestředný? Pokud se dostanete do situace, kdy vám sami lidi říkají, že jsem něco vybudoval, to je špatně?“ oponoval souzený, který má i v soudní síni stále nasazenou neprůstřelnou vestu.

Podle soudních lékařů obžalovaný milenku v bytě zřejmě udeřil pěstí do obličeje, usuzovali tak z velkého otoku, který měla přes jedno oko. Mladou lékařku pak zavraždil několika seky sekerou do obličeje a hlavy.

Patologové zjistili, že žena před smrtí vdechla krev do plic. Smrtelná byla jedna z ran, která pronikla až do mozku a těžce ho poškodila. Kolikátá z ran sekerou to byla, ale znalci říct nedokážou. Připustili však, že to nemusela být ta první.

16. června 2025

Znalci Petr Hrubý a Jitka Pažinová se shodli na tom, že velmi bolestivá musela být rána do oblasti oka zřejmě pěstí, která se pak projevila velkým otokem. „U sečných ran můžeme mluvit o maximální intenzitě bolesti. V důsledku poranění mozku dochází ke ztrátě vědomí. První ránu si člověk uvědomí, další už ne,“ vysvětlil znalec Petr Hrubý.

Soudkyně přečetla výpověď manželky obžalovaného, kterou policie vyslýchala necelý měsíc po činu. V ní žena popisovala opakované nevěry manžela, na které přicházela. Zaznělo i to, jak mu přišla na první před téměř 10 roky.

„Utekl pak z domova, našli ho zhrouceného v příkopu u cesty. Říkal, že se zabije, asi týden pak byl v péči psychiatrů,“ popsala tehdy manželka.

Shrnula i to, jaké zprávy jí posílala mladá lékařka, kterou podle obžaloby pak její muž zavraždil.

Lékaři hrozí za vraždu a pokus o vraždu z loňského října i výjimečný trest nad 20 let let vězení. Muž tvrdí, že druhou z žen zavraždit nechtěl. Podle znalkyň při činech jednal racionálně, alkohol mohl maximálně jeho jednání odbrzdit, ale věděl, co dělá. Rozsudek by mohl zaznít ještě letos.

23. října 2024

Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni. (29. září 2025)
Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni. (29. září 2025)
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni. Podle obžaloby zavraždil lékařku, druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zavraždit. Hrozí mu až výjimečný trest. (16. června 2025)
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025)
