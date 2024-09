Nic si nepamatuju, řekl recidivista souzený za ubodání přítelkyně v opilosti

Podle státního zástupce Martina Rykla vzal Fair kuchyňský nůž a ženu čtyřikrát bodl do hrudníku, boku a zad. Nůž s čepelí dlouhou 21 centimetrů poranil v těle řadu vnitřních orgánů včetně srdce. Žena krátce po převozu do nemocnice zemřela.

„Nepamatuji si nic. Všechno bylo strašně rychlé,“ prohlásil dnes obžalovaný muž, který byl podle svých slov od loňského února až do činu každý den opilý. Kolikrát už byl odsouzený, si prý nepamatuje.

„Alkohol jsem pil hodně, tři až pět lahví vodky denně. Zkusil jsem i drogy a léky. Dvakrát jsem byl na detoxu. Léčení jsem psychicky nezvládal, ukončil jsme ho,“ tvrdí souzený muž. V současné době si ve vězení odpykává trest 16 měsíců za útok na policisty.

S partnerkou žil podle svých slov v jednom bytě asi rok. Oba podle něj holdovali alkoholu, hádky bývaly velice časté. Loni 6. prosince byl prý nejprve u své matky.

„Volala mi Jana, že nemá peníze na jídlo, že mám přijít. Mamina mi dala peníze a věci, co nakoupila k Mikuláši. Jana měla jít odpoledne do práce, ale nebyla toho schopná, byla opilá. Oba jsme měli vypito. Její dítě, když přišlo ze školy, si hrálo ve vedlejší místnosti s pejskem. Když se Jana probudila, hádali jsme se. Nadávala mi, že nemám práci, že chodím jenom na brigády. Nadávala mi, že jsem podepsal se státním zástupcem dohodu a půjdu do výkonu trestu na 16 měsíců. Nějaký důvod k hádce se našel každý den,“ tvrdí souzený.

Nejprve prý z bytu odešel, ale zapomněl si cigarety, tak se do něj vrátil. „Bral jsem si cigarety ze stolu, ona vytáhla z kuchyňské linky dva nože. Chytil jsem ji za ruce a hodil do vedlejší místnosti na postel. Ona padla na záda, já na ni. Myslím, že jsem jí nůž vytrhl. Víc si nepamatuji. Pak přišlo dítě z vedlejšího pokoje a říkalo: Mami, mami! Ženě jsem dal na břicho polštář, protože jí tekla krev. Chtěl jsem, aby se mnou mluvila. Dítěti jsem říkal, ať zavolá záchranku,“ tvrdil muž, kterého policisté zadrželi na místě.

Kromě zavraždění ženy policisté Faira obvinili, že jí v loňském roce ještě sebral peněženku a mobil, kterým se dalo platit. Muž, kterému hrozí až 18 let vězení, obžalobu odmítá. Státní zástupce pro něj navrhuje 17 let.

Kromě vraždy je obžalován také z loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Podle spisu loni v dubnu fyzicky napadl jiného muže, protože mu nechtěl ukázat mobilní telefon. V září svoji přítelkyni Janu několikrát udeřil do obličeje, lokte a holeně. Vzal jí telefon, ve kterém měla nahranou platební kartu, dále peněženku s hotovostí ve výši tisíc korun a utekl. Kartu pak použil v několika případech.