Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

Petr Ježek, vb
  11:12
U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně 25letý trest v nejpřísnější věznici.
Bývalému primáři Vojtěchu Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu, pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, hrozí za vraždu s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a pokus o vraždu a znásilnění až 20 let vězení nebo dokonce i výjimečný trest.

Státní zástupce Jiří Richtr pro něj navrhuje úhrnný trest v délce nejméně 25 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se Richtr.

Obžalovaný muž, stejně jako v předchozích jednáních, měl ve čtvrtek u soudu neprůstřelnou vestu, pod ní modrošedé sako, vzorovanou košili a výraznou modrou kravatu. Znovu ho do budovy soudu přivedla vězeňská eskorta zadním vchodem, což nebývá zvykem.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Zmocněnkyně ve čtvrtek četla vyjádření pozůstalých po zavražděné lékařce. „Vztah se sestrou i rodiči byl výjimečný, pomáhali jsme si. Jako starší bratr to těžce nesu, nedokážu se s tím smířit. Chtěl bych, aby dostal nejvyšší možný trest, aby se rodiče nedožili toho, až vyjde z vězení. Neumíme se vyrovnat s její smrtí, hádáme se, odnášejí to i naši nejbližší,“ popsal bratr zavražděné mladé ženy.

„Zavraždil ji někdo, komu věřila. Nechci si připustit, že se dceři něco stalo, nebaví mě to tu (na světě, pozn. red.),“ popsal otec dívky. Stejné myšlenky má i maminka zavražděné. „Musím brát léky na spaní, během noci se opakovaně budím a brečím. Užívám antidepresiva, připomíná mi ji doma všechno. Těšila jsem se na vnoučata, každý den si s ní chodím povídat na hřbitov. Mám pocit, že tu ani nechci být. Umřela i část mě, nikdo si nedokáže představit, co prožívám,“ četla zmocněnkyně vyjádření zdrcené maminky.

Jednu ženu svázal a znásilnil, druhou ubil. Lékaře zadržela zásahovka

Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.

Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přeci tak moc pomáhal.

Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že mají spolu poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku zabít nechtěl, jen ji vystrašit.

Podle žalobce se ale chtěl milence za provalenou nevěru pomstít a vraždu dobře předem naplánoval.

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.

„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce Jiří Richtr.

I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl. „Chtěl jsem si s ní povídat o tom, že mě mrzí, co se stalo s manželkou. Najednou se mi zatmělo před očima, měl jsem vztek, že mě nikdo neposlouchá. Sáhl jsem po provazu...,“ vypovídal u soudu bývalý primář. Ženě se několikrát podíval do mobilu, aby zjistil, co si psala s jeho manželkou.

Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.

Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

29. září 2025

KRIMI









Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

