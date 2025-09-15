Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do očí a po přistání ho lékaři museli ošetřit.

Vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR z letiště v Líních u Plzně | foto: LZS AČR

Incident se stal v pátek večer krátce předtím, než záchranářský vrtulník s pacientem na palubě, který potřeboval ošetření, přistál na heliportu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

„Na lince 158 jsme přijali oznámení od letecké záchranné služby, že zhruba v půl deváté večer během přistávání došlo k jejich oslnění laserem ze strany neznámého pachatele,“ potvrdil policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Pilota letadla se 130 lidmi někdo oslnil laserem, pachateli hrozí až osm let

Vrtulník nakonec bezpečně přistál, ale zelený paprsek oslnil palubního technika. Toho museli po přistání ošetřit lékaři. Laser mu totiž podráždil rohovky.

Událost potvrdila také mluvčí leteckých záchranářů Jolana Číhová s tím, že šetření je v gesci policie.

Po pachateli policisté usilovně pátrají. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení,“ doplnil policejní mluvčí. Pachateli za to hrozí až osm let.

