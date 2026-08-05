Všech 501 obcí Plzeňského kraje sestavilo kandidátky na podzimní komunální volby

Všech 501 obcí v Plzeňském kraji sestavilo kandidátky pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový. Vycházel z informací od všech 45 pověřených úřadů v regionu, z nichž je deset v Plzni. Uzávěrka byla v úterý v 16:00. Volby do městských a obecních zastupitelstev by se tedy v kraji měly konat 9. a 10. října všude.
"Předpokládáme, že jsou to relevantní informace, že všude podali kandidátní listiny. Takže v Plzeňském kraji bychom neměli mít obec, kde by se nekonaly volby. Nižší desítky obcí podaly pouze jednu kandidátku. Přesné číslo nemáme, musely by se obvolat všechny pověřené úřady," řekl Nový. Podle něj půjde zejména o nejmenší vesnice, které budou volit pět členů zastupitelstva a mají pětičlennou kandidátku. Takže je víceméně zvoleno, řekl. Sestavili ji hlavně sdružení nezávislých kandidátů nebo samostatní nezávislí.
Nejmenší obce do 500 obyvatel se ale budou podle současných starostů snažit mít na kandidátní listině více jmen než pět pro případ, že by některý zvolený zastupitel během čtyřletého volebního období odstoupil. Stejně to vidí také samosprávné obce s 500 až 3000 obyvateli, v nichž už obyvatelé volí sedmičlenný sbor svých zástupců.
V regionu teď není žádná obec, kde by se rozpadlo zastupitelstvo a vedení obce by převzal správce jmenovaný ministerstvem vnitra.
Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla v komunálních volbách před čtyřmi lety průměrná volební účast v obcích regionu 46,36 procenta, celorepublikový průměr přitom činil 46,07 procenta.
Podle ČSÚ má z 501 obcí v Plzeňském kraji 57 status města a 12 obcí je evidováno jako městys. V regionu s vysokým počtem drobných venkovských sídel a absencí středních měst je podle statistiků 408 obcí do 1000 obyvatel, což je 81 procent z celkového počtu samosprávných obcí. Z toho do 200 obyvatel jich je 163 a do 500 trvale hlášených obyvatel má 166 obcí.
Podle ČSÚ je kraj považován za řídce osídlený region s hustotou zalidnění 80,4 trvalých obyvatel na kilometr čtvereční, což ho řadí na třetí nejnižší příčku po jižních Čechách a kraji Vysočina. Republikový průměr převyšuje 138 obyvatel na kilometr čtvereční.